Escala la crisis: director de Servicio Metropolitano Norte enfrenta cargos por intervención indebida en Hospital San José

Desde que en 2024 se conoció un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló graves falencias en la gestión contable, de inventarios y de contrataciones del Hospital San José entre 2020 y 2022, los episodios polémicos no han dejado de acumularse para el recinto sanitario. El más reciente ocurrió la semana pasada, cuando la propia CGR formuló cargos contra Antonio Infante, director del Servicio de Salud Metropolitano Norte -institución a la que pertenece el hospital- por presuntas presiones indebidas en un caso de despido.

El primer cargo al que apunta el órgano dirigido por Dorothy Pérez señala que, como director, Infante “vulneró gravemente el principio de probidad administrativa” al no cumplir con su deber de abstención. Y es que en marzo, según el expediente, solicitó dejar sin efecto la desvinculación de Aldo Yáñez, subdirector administrativo del Hospital San José y con quien mantenía un vínculo laboral cercano a 20 años.

El informe de Contraloría detalla que realizó un llamado telefónico a Jorge Ramírez, exdirector (s) del hospital; envió un oficio al entonces director (s), Marcelo Olivares, y participó en una reunión con este último y otros funcionarios del recinto.

Ese primer cargo lo acusa de no mantenerse imparcial al intervenir en la desvinculación de un funcionario con quien tenía una relación cercana. El segundo cargo lo apunta por abusar de su cargo.

Además de llamar a Ramírez y Olivares habría ejercido presiones, advirtiendo posibles procedimientos disciplinarios y la desvinculación de quienes no accedieran a su solicitud. Estas acciones habrían interferido directamente en las atribuciones exclusivas del director del hospital. Finalmente, la decisión de terminar anticipadamente la contrata de Yáñez Vera fue dejada sin efecto el 18 de marzo de 2025.

Consultado por La Tercera, Infante asegura: “Deseo manifestar que he revisado lo señalado por el ente contralor y he presentado los descargos correspondientes, acompañando los antecedentes que demuestran la improcedencia de dichos cargos. En este contexto, el fiscal a cargo ha acogido las diligencias que he solicitado en el marco del proceso”.

También detalla que “es importante precisar que se trata de un procedimiento sumarial de carácter reservado y, por lo mismo, no es posible entregar mayores detalles. Asimismo, cualquier información no oficial que circule sobre esta materia será analizada para evaluar eventuales acciones administrativas o legales en contra de quienes resulten responsables”.

Cronología de los hechos

Mientras Jorge Ramírez era el director subrogante del hospital denunció que 670 funcionarios mantenían licencias médicas de larga duración, algunas de hasta 14 años. Durante su gestión, en febrero de este año, Ramírez detectó irregularidades administrativas que lo llevaron a pedir la renuncia de Aldo Yáñez, quien en ese momento se desempeñaba como subdirector administrativo del recinto.

Luego, el Hospital San José aclaró que los 33 días señalados como no trabajados por Yáñez -y que motivaron su despido en primera instancia- surgieron de una resolución de febrero de 2025 que establecía el término anticipado de sus funciones y le asignaba feriados y permisos retroactivos.

Posteriormente, el hospital dejó sin efecto la desvinculación y el funcionario se reintegró normalmente el 7 de abril. Es en este episodio que la Contraloría centra ahora su investigación sobre el director del servicio.

Pero la historia no quedó ahí. Semanas más tarde a su reintegro, a inicios de mayo, Yáñez se convirtió en el cuarto director del hospital en lo que iba de 2025. Esto es precisamente, según varios funcionarios, uno de los factores que han convertido al San José en un problema: la alta rotación de cargos directivos.

De hecho, Yáñez no permaneció mucho tiempo, y desde el 1 de agosto Rodrigo Infante asumió el cargo.