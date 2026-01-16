“Escenario de alto riesgo”: Senapred alerta por altas temperaturas para este fin de semana con 127 comunas con botón rojo

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezó esta jornada una mesa técnica junto representantes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Ministerio de Salud, con el objetivo de reforzar los cursos de acción y las coordinaciones regionales debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas, las cuales prevén altas temperaturas entre las regiones Coquimbo y La Araucanía.

Al respecto, la directora señaló que este pronóstico, que viene con un aviso y alerta meteorológico para la Región Metropolitana y O’Higgins, “podría significar el registro de temperaturas de más de 36 grados para este fin de semana”.

“Aquello constituye un escenario de alto riesgo para la salud para las personas respecto a estas temperaturas y un escenario favorable para la propagación de incendios forestales“, señaló, recordando las medidas de prevención para que no se produzcan siniestros.

Junto con esto, desde Senapred anunciaron que Conaf ha decretado cerrar el Parque Cordillera este fin de semana, mientras que está en evaluación el cierre del Parque Quebrada de Macul. Esto, como medida preventiva producto de las altas temperaturas a las que va a estar enfrentada la región.

En cuanto a los detenidos por iniciar incendios forestales, al cierre del año 2025 hay registro de 576 personas detenidas por iniciar incendios. Desde el 1 de enero a la fecha, ya van 10 personas.

Fin de semana de altas temperaturas y próxima semana “en torno a los 30 grados”

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sobre la alerta de temperaturas, Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) recordó que actualmente hay decretada una alerta desde Coquimbo hasta la Región de los Ríos, y que podría extenderse incluso hasta el lunes.

A las 11.00 horas de esta jornada, indicó, realizarán una discusión técnica donde se va a evaluar la extensión de la alerta meteorológica para Ñuble y el Biobío, “incluso podría ser también al Maule”.

“En este momento hay un anticiclón, un sistema de alta presión, se está reforzando por la alta boliviana -recordemos que la alta boliviana es mal llamado invierno boliviano- cuando se desplaza más hacia el Pacífico Sur, se superpone sobre la alta presión que tenemos y potencia el descenso del aire y activa las temperaturas”, explicó. “Eso es lo que estamos viviendo y lo que vamos a estar viviendo en las próximas 48 a 72 horas”.

Posteriormente, hacia el día domingo, indicó, “hay una pequeña atenuación en la zona central, producto de aire un poco más húmedo y que viene del sector costero asociado a la baja, pero el sector de Maule, Ñuble y Biobío van a seguir con altas temperaturas los próximos días”.

El resto de la semana se va a ver una atenuación de las temperaturas, pero de todas formas, señaló, “igual vamos a estar en torno a los 30 grados, fácilmente”.

Para mañana sábado 17, hay 127 comunas con botón rojo, es decir, con alta probabilidad de ignición, y que van desde la Región Metropolitana a la Región de La Araucanía.

Para el domingo 18 en tanto, son 106 las comunas en esta condición, desde la Metropolitana hasta La Araucanía.

“Estamos enfrentando en este momento, diría yo, la tercera ola de calor en la zona central (...) 33.3 grados es el rango de corte para una ola de calor acá, por lo menos en Santiago, y vamos a estar superando con creces esos valores los próximos días”, señaló

Las zonas más cálidas, como es el sector interior de Valparaíso -como San Felipe y Los Andes- y de la Metropolitana -como Lo Pinto y Polpaico- fácilmente podrían llegar a 37 grados, siendo las zonas más afectadas, así como hacia el sur en la Región de O’Higgins, lugares como Santa Cruz y Marchigüe.

25 incendios forestales activos

Comabte de incendio forsetal. Foto referencial. Marcelo Hernandez/ Aton Chile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

En cuanto a los siniestros, desde Conaf detallaron que actualmente se registran 25 incendios activos a nivel nacional, los cuales están concentrados principalmente en la Región del Ñuble.

“Siete incendios están en combate: uno en la Región Metropolitana, en la comuna de San Bernardo, que empezó ahora, lleva cinco hectáreas”, indicó el director ejecutivo, Rodrigo Ilesca.

Junto con esto, hay tres incendios en la Región del Ñuble, en la comuna de San Nicolás, Ránquil y en Pinto.

“El incendio de San Nicolás llega a 160 hectáreas y está con alerta amarilla comunal. El de Ránquil tiene 1.905 hectáreas con alerta roja comunal, y el incendio de Pinto tiene 36,2 hectáreas, con alerta roja comunal”, detalló.

En la Región de la Araucanía por otra parte, hay dos incendios, uno en Angol y otro en Lonquimay, que también durante el día de hoy estaría en combate y pronto a una contención.

“Queremos hacer el llamado, y específicamente, porque durante estos días el botón rojo, nuestro predictor de las condiciones de la vegetación, como está expuesta a las temperaturas y a la baja humedad, viene muy complicado", sostuvo. Esto, ya que van a haber altas temperaturas, y en la Región de la Araucanía van a haber viento puelche, “lo que genera una sequedad del material o de la vegetación”.

“Por lo tanto, cualquier chispa que pueda saltar va a generar un incendio”, advirtió. “Y eso es el llamado a la corresponsabilidad. Necesitamos que todas y todos tengan esa cuota de responsabilidad y también del cuidado del medio ambiente”.