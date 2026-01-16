SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Escenario de alto riesgo”: Senapred alerta por altas temperaturas para este fin de semana con 127 comunas con botón rojo

    Desde Conaf detallaron que actualmente se registran 25 incendios forestales activos a nivel nacional, los cuales están concentrados principalmente en la Región del Ñuble.n.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezó esta jornada una mesa técnica junto representantes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Ministerio de Salud, con el objetivo de reforzar los cursos de acción y las coordinaciones regionales debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas, las cuales prevén altas temperaturas entre las regiones Coquimbo y La Araucanía.

    Al respecto, la directora señaló que este pronóstico, que viene con un aviso y alerta meteorológico para la Región Metropolitana y O’Higgins, “podría significar el registro de temperaturas de más de 36 grados para este fin de semana”.

    “Aquello constituye un escenario de alto riesgo para la salud para las personas respecto a estas temperaturas y un escenario favorable para la propagación de incendios forestales“, señaló, recordando las medidas de prevención para que no se produzcan siniestros.

    Junto con esto, desde Senapred anunciaron que Conaf ha decretado cerrar el Parque Cordillera este fin de semana, mientras que está en evaluación el cierre del Parque Quebrada de Macul. Esto, como medida preventiva producto de las altas temperaturas a las que va a estar enfrentada la región.

    En cuanto a los detenidos por iniciar incendios forestales, al cierre del año 2025 hay registro de 576 personas detenidas por iniciar incendios. Desde el 1 de enero a la fecha, ya van 10 personas.

    Fin de semana de altas temperaturas y próxima semana “en torno a los 30 grados”

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Sobre la alerta de temperaturas, Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) recordó que actualmente hay decretada una alerta desde Coquimbo hasta la Región de los Ríos, y que podría extenderse incluso hasta el lunes.

    A las 11.00 horas de esta jornada, indicó, realizarán una discusión técnica donde se va a evaluar la extensión de la alerta meteorológica para Ñuble y el Biobío, “incluso podría ser también al Maule”.

    “En este momento hay un anticiclón, un sistema de alta presión, se está reforzando por la alta boliviana -recordemos que la alta boliviana es mal llamado invierno boliviano- cuando se desplaza más hacia el Pacífico Sur, se superpone sobre la alta presión que tenemos y potencia el descenso del aire y activa las temperaturas”, explicó. “Eso es lo que estamos viviendo y lo que vamos a estar viviendo en las próximas 48 a 72 horas”.

    Posteriormente, hacia el día domingo, indicó, “hay una pequeña atenuación en la zona central, producto de aire un poco más húmedo y que viene del sector costero asociado a la baja, pero el sector de Maule, Ñuble y Biobío van a seguir con altas temperaturas los próximos días”.

    El resto de la semana se va a ver una atenuación de las temperaturas, pero de todas formas, señaló, “igual vamos a estar en torno a los 30 grados, fácilmente”.

    Para mañana sábado 17, hay 127 comunas con botón rojo, es decir, con alta probabilidad de ignición, y que van desde la Región Metropolitana a la Región de La Araucanía.

    Para el domingo 18 en tanto, son 106 las comunas en esta condición, desde la Metropolitana hasta La Araucanía.

    “Estamos enfrentando en este momento, diría yo, la tercera ola de calor en la zona central (...) 33.3 grados es el rango de corte para una ola de calor acá, por lo menos en Santiago, y vamos a estar superando con creces esos valores los próximos días”, señaló

    Las zonas más cálidas, como es el sector interior de Valparaíso -como San Felipe y Los Andes- y de la Metropolitana -como Lo Pinto y Polpaico- fácilmente podrían llegar a 37 grados, siendo las zonas más afectadas, así como hacia el sur en la Región de O’Higgins, lugares como Santa Cruz y Marchigüe.

    25 incendios forestales activos

    Comabte de incendio forsetal. Foto referencial. Marcelo Hernandez/ Aton Chile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    En cuanto a los siniestros, desde Conaf detallaron que actualmente se registran 25 incendios activos a nivel nacional, los cuales están concentrados principalmente en la Región del Ñuble.

    “Siete incendios están en combate: uno en la Región Metropolitana, en la comuna de San Bernardo, que empezó ahora, lleva cinco hectáreas”, indicó el director ejecutivo, Rodrigo Ilesca.

    Junto con esto, hay tres incendios en la Región del Ñuble, en la comuna de San Nicolás, Ránquil y en Pinto.

    “El incendio de San Nicolás llega a 160 hectáreas y está con alerta amarilla comunal. El de Ránquil tiene 1.905 hectáreas con alerta roja comunal, y el incendio de Pinto tiene 36,2 hectáreas, con alerta roja comunal”, detalló.

    En la Región de la Araucanía por otra parte, hay dos incendios, uno en Angol y otro en Lonquimay, que también durante el día de hoy estaría en combate y pronto a una contención.

    “Queremos hacer el llamado, y específicamente, porque durante estos días el botón rojo, nuestro predictor de las condiciones de la vegetación, como está expuesta a las temperaturas y a la baja humedad, viene muy complicado", sostuvo. Esto, ya que van a haber altas temperaturas, y en la Región de la Araucanía van a haber viento puelche, “lo que genera una sequedad del material o de la vegetación”.

    “Por lo tanto, cualquier chispa que pueda saltar va a generar un incendio”, advirtió. “Y eso es el llamado a la corresponsabilidad. Necesitamos que todas y todos tengan esa cuota de responsabilidad y también del cuidado del medio ambiente”.

    Más sobre:NacionalSenapredAltas temperaturasConafBotón Rojo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Lo más leído

    1.
    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    2.
    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    3.
    Caso Julia Chuñil: decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de la víctima apuntado como el autor del parricidio

    Caso Julia Chuñil: decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de la víctima apuntado como el autor del parricidio

    4.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    5.
    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones
    Chile

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Buena noticia para la economía: la productividad encadena dos años al alza por primera vez desde 2011–2012
    Negocios

    Buena noticia para la economía: la productividad encadena dos años al alza por primera vez desde 2011–2012

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Más mujeres científicas

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”
    El Deportivo

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

    La tajante respuesta de Carlos Alcaraz sobre su quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez
    Cultura y entretención

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado
    Mundo

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha