“Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

El calor no da tregua en la zona central. Ya son varios días donde los termómetros han sobrepasado los 30° y el pronóstico no es muy alentador, de hecho se espera un “leve” respiro de las altas temperaturas recién a inicios de la próxima semana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Ñuble por “calor extremo”.

En ese escenario, en la capital, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto al seremi de Salud, Gonzalo Soto, el director (s) de la Dirección del Trabajo Luis Villazón y el jefe de Difusión de Dirección Meteorológica, Arnaldo Zúñiga, entregaron recomendaciones a la ciudadanía para enfrentar las altas temperaturas.

“ Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia. Desde el 28 de diciembre hasta el 1 o el 2 de enero, vamos a tener cerca de 6 días con temperaturas que han llegado hasta 36° o 37° grados en algunos lugares de la RM", indicó el gobernador.

Orrego aseguró que “nunca habíamos tenido tanta temperatura por tantos días”. En consecuencia, hizo un llamado a “tomarse en serio el efecto del calor extremo”.

“Hoy día el calor extremo está matando más gente en el mundo que todos los efectos del cambio climático”, aseveró.

Cuidados en el trabajo

Desde la Dirección del Trabajo (DT), Luis Villazón explicó que “la hidratación no es un beneficio. La hidratación en un contexto de esta naturaleza es y resulta ser una obligación para los empleadores”.

En ese sentido, precisó que “ el empleador debe poner a disposición a lo menos 3 litros de agua diaria, fresca, en contenedores especiales que se puedan entregar y los trabajadores puedan utilizar en forma diaria".

Respecto al trabajo en faenas, reforzó que los trabajadores tienen la facultad de solicitar la suspensión de labores si sienten que “está en riesgo su salud y la vida” por las altas temperaturas.

Asimismo, recalcó que la DT inició “un programa de fiscalización muy particularmente en el sector agrícola, donde la gran mayoría de las y los trabajadores son mujeres y que sufren las inclemencias de este tipo de eventos climáticos”.

Peligro de incendios

El gobernador Orrego enfatizó en que “las temperaturas extremas, sumadas a la baja humedad y a vientos importantes, son la tormenta perfecta para los incendios forestales”.

En ese sentido, solicitó a la población “evitar cualquier conducta de riesgo. No solamente no prender fuego en lugares agrestes, sino que también a las actividades industriales que puedan generar incendios”.

Sumado a ello, hizo un llamado a “fiscalizar”. “Es decir, avisar inmediatamente cuando haya alguna conducta de riesgo o se vea alguna fumarola”.

“En tercer lugar: colaborar con todo, con la protección del medio ambiente, con la protección de la infraestructura y también con la protección de nuestras mascotas”.