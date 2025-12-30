SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    El gobernador de Santiago reforzó el llamado al autocuidado. En tanto, en la DT auguraron que los empleadores deben "poner a disposición a lo menos 3 litros de agua diaria" para sus trabajadores.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El calor no da tregua en la zona central. Ya son varios días donde los termómetros han sobrepasado los 30° y el pronóstico no es muy alentador, de hecho se espera un “leve” respiro de las altas temperaturas recién a inicios de la próxima semana.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Ñuble por “calor extremo”.

    En ese escenario, en la capital, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto al seremi de Salud, Gonzalo Soto, el director (s) de la Dirección del Trabajo Luis Villazón y el jefe de Difusión de Dirección Meteorológica, Arnaldo Zúñiga, entregaron recomendaciones a la ciudadanía para enfrentar las altas temperaturas.

    Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia. Desde el 28 de diciembre hasta el 1 o el 2 de enero, vamos a tener cerca de 6 días con temperaturas que han llegado hasta 36° o 37° grados en algunos lugares de la RM", indicó el gobernador.

    Orrego aseguró que “nunca habíamos tenido tanta temperatura por tantos días”. En consecuencia, hizo un llamado a “tomarse en serio el efecto del calor extremo”.

    “Hoy día el calor extremo está matando más gente en el mundo que todos los efectos del cambio climático”, aseveró.

    Cuidados en el trabajo

    Desde la Dirección del Trabajo (DT), Luis Villazón explicó que “la hidratación no es un beneficio. La hidratación en un contexto de esta naturaleza es y resulta ser una obligación para los empleadores”.

    En ese sentido, precisó que “el empleador debe poner a disposición a lo menos 3 litros de agua diaria, fresca, en contenedores especiales que se puedan entregar y los trabajadores puedan utilizar en forma diaria".

    Respecto al trabajo en faenas, reforzó que los trabajadores tienen la facultad de solicitar la suspensión de labores si sienten que “está en riesgo su salud y la vida” por las altas temperaturas.

    Asimismo, recalcó que la DT inició “un programa de fiscalización muy particularmente en el sector agrícola, donde la gran mayoría de las y los trabajadores son mujeres y que sufren las inclemencias de este tipo de eventos climáticos”.

    Peligro de incendios

    El gobernador Orrego enfatizó en que “las temperaturas extremas, sumadas a la baja humedad y a vientos importantes, son la tormenta perfecta para los incendios forestales”.

    En ese sentido, solicitó a la población “evitar cualquier conducta de riesgo. No solamente no prender fuego en lugares agrestes, sino que también a las actividades industriales que puedan generar incendios”.

    Sumado a ello, hizo un llamado a “fiscalizar”. “Es decir, avisar inmediatamente cuando haya alguna conducta de riesgo o se vea alguna fumarola”.

    “En tercer lugar: colaborar con todo, con la protección del medio ambiente, con la protección de la infraestructura y también con la protección de nuestras mascotas”.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE
    Más sobre:CalorVeranoRegión MetropolitanaRMClaudio OrregoCalor extremoOla de calor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Lo más leído

    1.
    Contraloría destituye al alcalde de Vichuquén tras sumario por uso indebido de vehículo fiscal

    Contraloría destituye al alcalde de Vichuquén tras sumario por uso indebido de vehículo fiscal

    2.
    Edificio de Senapred: autoridades evacúan en medio de balance de incendios forestales del país

    Edificio de Senapred: autoridades evacúan en medio de balance de incendios forestales del país

    3.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    4.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    5.
    Tras 7 años vuelve el show de Año Nuevo en la Torre Entel: revisa los horarios, desvíos y cierre de calles

    Tras 7 años vuelve el show de Año Nuevo en la Torre Entel: revisa los horarios, desvíos y cierre de calles

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM
    Chile

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil
    Negocios

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana