“Estaremos monitoreando desde muy temprano”: subsecretario Ramos detalla diseño para las elecciones del domingo

Cada vez queda menos para las elecciones de este domingo 16 de noviembre, donde la ciudadanía tendrá que elegir al próximo Presidente de la República. Desde el gobierno afirman que el diseño que se implementará para los comicios es “más o menos predecible", considerando que en los cuatro años de administración de Gabriel Boric se han desarrollado elecciones.

En ese escenario, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en diálogo con Radio Duna, explicó que este jueves termina el periodo de campaña, por lo que “a las 24.00 horas se debe poner fin a todo lo que son las campañas de publicidad, propaganda, tanto radial, televisiva, como también la callejera”.

Previo a ello, el subsecretario junto a la directora del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, harán un último “chequeo”, para constatar “que estén todos los preparativos y todos los dispositivos dispuestos para que continúe este proceso electoral que se empieza a preparar con mucha antelación”.

Mañana viernes, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tomarán el control de los locales de votación “desde las 17.00 horas”, indicó Ramos.

El sábado, en tanto, el “Servel y las FF.AA. preparan los establecimientos”, además, los vocales de mesa pueden asistir al local de votación para capacitarse previo al proceso.

Para el domingo, la agenda estará cargada. Así lo detalló el subsecretario, quien explicó que estarán “monitoreando esto desde muy temprana hora: transporte, seguridad, etcétera”.

“Al mediodía esperamos dar una cuenta de cómo están transcurriendo las elecciones, al menos me va a tocar encabezar esa cuenta a mí, acá desde el Palacio de la Moneda”, indicó.

Ya avanzada la jornada, será Presidencia o el comité político los que “darán una cuenta de cómo se transcurrió este proceso electoral”, señaló Ramos.