Nacional

“Este es el camino correcto”: Lo Barnechea inicia plan piloto de inhibidores de señal de celulares en colegio Bicentenario

El alcalde Felipe Alessandri explicó que “no se trata de demonizar la tecnología, sino de enseñarle a nuestros niños y jóvenes que hay tiempos y espacios donde es necesario desconectarse".

Javiera Arriaza 
Javiera Arriaza

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, dio inicio al plan piloto del sistema de inhibidores de señal de teléfonos celulares en el Colegio Bicentenario de Lo Barnechea, señalando que están convencidos “de que este es el camino correcto”.

La comuna es “pionera a nivel nacional” en la implementación de esta medida preventiva en la comunidad escolar. La iniciativa busca limitar el uso del celular durante la jornada, promoviendo espacios de mayor concentración, interacción social y aprendizaje.

“No se trata de demonizar la tecnología, sino de enseñarle a nuestros niños y jóvenes que hay tiempos y espacios donde es necesario desconectarse para volver a conectarse con lo que realmente importa: el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales”, señaló el alcalde Alessandri.

Según explicaron desde el municipio, en esta primera etapa 100 estudiantes del colegio recibieron fundas inhibidoras de señal: cada mañana los alumnos recogen su dispositivo, introducen su celular en la funda y la bloquean. Solo al término de la jornada escolar pueden desbloquearlo a través de los desmagnetizadores habilitados en distintos puntos del establecimiento.

En esa línea, existe un protocolo acordado por la comunidad escolar, que establece que en casos de emergencia o situaciones justificadas los estudiantes podrán hacer uso de su celular, garantizando la seguridad y tranquilidad de las familias.

El director del establecimiento, Humberto Garrido, indicó que la implementación se dio de forma “natural” y que está siendo bien evaluado por la comunidad escolar.

Esto sin duda trae un beneficio tremendo de atención plena en clases, estamos esperando la evaluación después de la implementación, por lo menos en un mes más, y ver los resultados de nuestros estudiantes, que sin duda la evidencia nos acompaña y que sí va a haber un mejoramiento”, planteó Garrido.

“Con este piloto, Lo Barnechea se consolida como referente en innovación educativa, apostando por políticas pioneras que ponen en el centro el bienestar de los estudiantes y el fortalecimiento de la comunidad escolar”, manifestaron desde el municipio.

