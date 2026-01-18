“Esto es más fuerte que el terremoto”: alcalde de Penco pide ayuda al gobierno tras crítica situación por incendio forestal

Una de las jornadas más dramáticas de su historia reciente vive la comuna de Penco, en la Región del Biobío, a raíz del avance de distintos focos de incendios forestales de comportamiento extremo que durante la tarde del sábado ingresaron al radio urbano, obligando a evacuaciones masivas y provocando severos daños cuya magnitud aún no ha podido ser cuantificada.

La emergencia se desató debido a la magnitud de los siniestros Trinitarias (2.136 hectáreas) y Rancho Chico (737 hectáreas) y a la velocidad de propagación del fuego que ha implicado un amplio despliegue en distintas comunas de la provincia de Concepción, como Penco, Florida y Tomé.

Al respecto, el alcalde Rodrigo Vera describió la situación como “extremadamente compleja”, señalando que el fuego avanzó desde el sector del Puente 1, camino a Florida, alcanzando rápidamente distintos puntos de la comuna.

“Hoy día, en estos momentos, la situación es crítica”, afirmó a 24 Horas, detallando que el municipio se mantiene operativo y coordinado con Bomberos, Senapred, la Delegación Presidencial y otras autoridades, a través de un punto de comando instalado en el sector de Lirquén.

Según el jefe comunal, más de 15 sectores han debido ser evacuados, lo que equivale a entre 4.500 y 5.000 viviendas, mientras que más de 20.000 personas -según afirmó el alcalde- se encuentran desplazadas de manera preventiva. De igual modo, se ordenó la evacuación del Hospital de Lirquén, donde los pacientes debieron ser trasladados a la plaza de la comuna.

“Me están llegando reportes, minuto tras minuto, de viviendas que están siendo quemadas”, advirtió, agregando que el suministro eléctrico se encuentra cortado en toda la comuna y que las carreteras están colapsadas, dificultando las labores de respuesta.

En su testimonio, el edil comparó la emergencia con el desastre del 27 de febrero de 2010, asegurando que el impacto actual supera incluso aquel episodio.

“ Esto es más fuerte que el terremoto que nos tocó vivir . Hay un viento insoportable y desde el punto de comando no se veía nada”, relató, subrayando la rapidez con la que cambiaron las condiciones meteorológicas.

Según explicó, el viento puelche, que se proyectaba para la madrugada, se adelantó varias horas, intensificando el avance del fuego de manera inesperada.

El alcalde hizo un llamado urgente y reiterado a la evacuación, apelando directamente a las familias que aún permanecen en zonas de riesgo.

“Hay una sola cosa que no podemos recuperar, que es la vida humana”, sostuvo, pidiendo comprensión ante la gravedad del escenario y reconociendo que personas han llegado hasta la municipalidad en busca de agua, baños y ayuda básica, tras perder sus hogares.

En paralelo, aún no existe confirmación oficial sobre personas lesionadas o víctimas fatales, dado que las condiciones de seguridad no permiten levantar catastros detallados.

Llamado al gobierno

Asimismo, el jefe comunal de Penco elevó una petición directa al Presidente Gabriel Boric, solicitando la presencia de un ministro en terreno.

“ Son chilenos que lo están perdiendo todo y necesitamos el apoyo del gobierno ”, enfatizó, recalcando que la comuna enfrenta una catástrofe sin precedentes que requiere respuesta inmediata, recursos extraordinarios y acompañamiento político al más alto nivel.

De acuerdo con Conaf, los incendios “Cerro La Colonia”, “Quicano”, “Buen Retiro”, “Trinitarias” y “Rancho Chico” presentan alta velocidad de propagación, gran intensidad y llamas de elevada longitud, con múltiples focos activos de manera simultánea. A ello se suman altas temperaturas nocturnas cercanas a los 20 °C, vientos con rachas de hasta 29 km/h y ausencia de recuperación de la humedad, condiciones que se mantendrán hasta el lunes.

Frente a este panorama, Senapred y la Delegación Presidencial del Biobío resolvieron ampliar y mantener la alerta roja para toda la provincia de Concepción, vigente desde este 17 de enero de 2026.