Nacional

Estudio revela que el 69% de las candidatas a cargos regionales ha sufrido “violencia política digital”

En el contexto electoral, la presidenta del Servel hizo un llamado a los actores políticos a "tener una campaña íntegra en términos de información y, sobre todo, evitar la violencia política digital“.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

En el Salón Montt Varas la mañana de este jueves, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y la presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, encabezaron la presentación del primer estudio de Violencia Política Digital de Género, realizado por el ministerio junto a la Universidad de Santiago.

El estudio fue realizado a través de una metodología mixta, donde se le aplicó un cuestionario a 740 candidatas de las elecciones locales y regionales de octubre-noviembre de 2024. Es decir, a aspirantes para alcaldías, concejos municipales, consejerías regionales y gobernaciones.

Los resultados revelaron que la mayoría de las encuestadas, un 69%, dice haber sufrido experiencias de violencia.

En detalle, entre quienes reportaron haber experimentado violencia en redes sociales, el 47% señala haber recibido mensajes para dañar su reputación, 48% mensajes lenguaje de odio o sexistas, 42% difusión de información falsa sobre ellas y 32% referencia a sus características corporales.

Un 51% de las candidatas que reportaron haber vivido violencia digital, señalaron que “no le dieron ganas de exponerse”, mientras que un 41% aseguraron “que le dieron ganas de no participar más y un 30,9% identifica que se limitó su libertad de expresión”.

Respecto al apoyo, se indicó que el 61% de las participantes que experimentó violencia recibe “apoyo familiar”, mientras que el 59% recibe “apoyo de amistades”. Solo el 10% dijo recibir respaldo de su partido político.

Al respecto, la ministra Orellana señaló que los datos demuestran que “las mujeres sufren acoso en redes, se autocensuran respecto a sus opiniones y creemos que esto es un riesgo para la democracia“.

De hecho, el estudio revela que un 82% de las candidatas declara ser cuidadosa sobre lo que publica en redes sociales por temor a ser objeto de ataques.

“Con estos datos buscamos un diagnóstico compartido que ponga una voz de alerta y que podamos seguir trabajando para garantizar una democracia más densa, más segura, más fiable, y por lo tanto también más eficaz”, indicó la ministra.

A inicios de septiembre un reportaje de prensa dejó al descubierto una red de bots digitales que habrían estado detrás de ataques cibernéticos hacia las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

En ese marco, la presidenta del Servel señaló que "la contaminación informativa se expresa muchas veces de esa manera".

“Sabemos por los distintos estudios académicos, que (la violencia digital) afecta principalmente a las mujeres, pero necesitamos hacer una sistematización de esa información para poder implementar la legislación de violencia integral hacia la mujer de una manera mucho más concreta y correcta", indicó.

Considerando que el país está en periodo electoral, Figueroa hizo un llamado a “los actores que participan de la campaña, partidos políticos, candidaturas y organizaciones, a tener una campaña íntegra en términos de información y, sobre todo, evitar la violencia política digital“.

“Sabemos que afecta principalmente a las mujeres y que esta violencia hacia las mujeres tiene como finalidad evitar que las mujeres estén en la esfera pública, evitar que participen del proceso político y creo que, como país, hemos ido avanzando en la representación de las mujeres y, por tanto, es muy importante que todos y todas colaboremos en cuidar ese espacio", aseveró.

