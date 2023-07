Estudio UDD: colegios que más abrieron en pandemia dieron mejor Simce y tienen menores niveles de inasistencia grave

“Yo creo que, efectivamente, nos equivocamos”. Así, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hacía una suerte de mea culpa en abril de 2022 sobre el prolongado cierre de los establecimientos educacionales durante la pandemia.

Su afirmación fue el primer reconocimiento de una autoridad del actual gobierno a lo acaecido entre 2020 y 2021 -con Sebastián Piñera aún como Mandatario- en el país, que luego siguió con la propia confesión del Presidente Gabriel Boric, quien en enero de este año señaló que “Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y en eso también lo pienso en retrospectiva, quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello, lo pienso autocríticamente”.

Y es que al día de hoy, hablar de las consecuencias que la crisis sanitaria del Covid-19 tuvo sobre el sistema educativo chileno parece ser redundante. La evidencia está a la vista y hoy, un reciente estudio de la Facultad de Educación y el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo así también parece confirmarlo.

En él se sugiere una relación directa entre la cantidad de días que las instituciones educativas estuvieron abiertas durante la pandemia y los niveles de asistencia a clases en marzo y abril de 2023, así como los resultados obtenidos en el Simce 2022. Dicho de otra forma: las escuelas que estuvieron más días abiertas en la crisis sanitaria registraron un rendimiento superior en el Simce y menores niveles de inasistencia grave en marzo y abril de 2023.

Pero, ¿cómo llegaron a esas conclusiones?

Los autores del estudio correlacionaron tres tipos de datos: las bases de estado de apertura diario de establecimientos escolares del Centro de Estudios del Mineduc en el periodo octubre 2020 a diciembre de 2021, los resultados del Simce informados por la Agencia de la Calidad de la Educación y los reportes de asistencia mensual por alumno que los establecimientos escolares informan a Mineduc para los meses de marzo y abril de 2023.

Resultados

En primer orden, el estudio muestra la interrelación entre los días que las escuelas estuvieron abiertas durante la pandemia (octubre 2020 a noviembre 2022) y la asistencia escolar de marzo a abril de 2023 de la cohorte de Cuarto Básico que se evaluó en el Simce 2022. En tal sentido, el informe detalla que se evidencia “una posible conexión entre los centros que estuvieron menos días abiertos durante la pandemia y los indicadores de asistencia escolar tras tres semestres sin cuarentenas”. Estos datos, añade el escrito, “parecen corroborar que el cierre de las escuelas durante la pandemia habría tenido un impacto adverso en los actuales indicadores de asistencia escolar”.

Así, ejemplifica que las instituciones educativas que estuvieron operativas menos de 30 días durante la pandemia evidencian un porcentaje de inasistencia grave -23%- durante los meses de marzo y abril de 2023. Este porcentaje es mayor en 7 puntos porcentuales respecto de las escuelas que estuvieron abiertas durante 100 días o más durante en pandemia.

Días abiertos en pandemia y asistencia marzo-abril 2023 cohorte Simce 4° Básico:

Días abiertos en pandemia Asistencia destacada (97% o más) Asistencia normal (90%-97%) Inasistencia reiterada (85%-90%) Inasistencia grave (menos de 85%) 0-29 43% 23% 12% 23% 30-59 45% 24% 12% 20% 60-99 47% 23% 12% 19% 100 días o más 50% 22% 11% 16%

Asimismo, el estudio expone la relación entre los días que las escuelas estuvieron abiertas durante la pandemia y la asistencia escolar de marzo-abril 2023 de la cohorte de Segundo Medio medio que participó en el Simce 2022. En tal sentido, se observa que los centros escolares que estuvieron abiertos menos de 30 días durante la pandemia presentan un 28% de inasistencia grave en marzo y abril de 2023, diez puntos porcentuales más que aquellas escuelas que estuvieron 100 días o más abiertos a lo largo de la crisis del Covid-19.

Días abiertos en pandemia y asistencia marzo-abril 2023 cohorte Simce 2° Medio:

Días abiertos en pandemia Asistencia destacada <b>(97% o más)</b> Asistencia normal <b>(90%-97%)</b> Inasistencia reiterada <b>(85%-90%)</b> Inasistencia grave <b>(menos de 85%)</b> 0-29 37% 24% 12% 28% 30-59 42% 25% 12% 21% 60-99 44% 25% 12% 19% 100 días o más 48% 24% 10% 18%

Así las cosas, el informe en cuestión detalla que los centros escolares con un promedio entre 165 y 207 puntos en el Simce presentan en promedio un 29% de inasistencia grave en 2023. Y que, por otro lado, escuelas, colegios y liceos con resultados entre 293 y 334 puntos en el Simce presentan trece puntos porcentuales menos de inasistencia grave en 2023, es decir, 16%.

Resultados 4° Básico (Promedio Lenguaje-Matemáticas) y asistencia marzo-abril 2023:

Simce 4° Básico Asistencia destacada <b>(97% o más)</b> Asistencia normal <b>(90%-97%)</b> Inasistencia reiterada <b>(85%-90%)</b> Inasistencia grave <b>(menos de 85%)</b> 165-207 39% 21% 11% 29% 208-250 37% 23% 13% 27% 251-292 42% 25% 13% 20% 293-334 48% 25% 12% 16%

Pero, además, el análisis dice identificar una “correlación positiva” entre el número de días que los establecimientos escolares mantuvieron sus puertas abiertas en pandemia y sus resultados en el Simce de Segundo Medio del año pasado, aun cuando se reconoce que los resultados venían a la baja antes de la crisis sanitaria.

Resultados 2° Medio (Promedio Lenguaje-Matemáticas) y asistencia marzo-abril 2023:

Simce 2° Medio Asistencia destacada <b>(97% o más)</b> Asistencia normal <b>(90%-97%)</b> Inasistencia reiterada <b>(85%-90%)</b> Inasistencia grave <b>(menos de 85%)</b> 183-227 36% 23% 12% 30% 228-272 41% 26% 12% 21% 273-316 48% 26% 11% 15% 317-361 55% 24% 10% 11%

Los resultados expuestos, concluye el estudio, “resaltan la correlación entre el tiempo de apertura de las escuelas durante la pandemia, los resultados en el Simce 2022 y la asistencia escolar en 2023″. Los datos sugieren, añade el reporte, que una mayor cantidad de días de apertura durante la pandemia se asocia con mejores resultados académicos y menores niveles de inasistencia grave.

Soledad Ortúzar, directora del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo y una de las autoras del estudio, señala al cierre que la gran conclusión del estudio es la necesidad de que los estudiantes vayan a sus recintos educacionales, lo que debe ser fomentado por todos los actores de la educación. “No se pueden tener resultados significativos en términos de aprendizaje, no se puede tener un desarrollo socioemocional adecuado y no podemos recuperar las brechas de aprendizajes que nos puso la pandemia sin que los estudiantes asistan a clases”, asegura.

La doctora en Educación también remarca sobre el estudio la detección de una suerte de trayectoria negativa de establecimientos que abrieron poco en pandemia, que no les fue tan bien en el Simce y que actualmente registran bajos niveles de asistencia. “Esto no conduce a la mejora escolar ni a la recuperación de aprendizajes, lo que es muy preocupante. Que sean los mismos establecimientos dice que hay harto que hacer”, finaliza.