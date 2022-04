Ministro de Educación por el cierre de los colegios durante la pandemia: “Yo creo que efectivamente nos equivocamos”

“Yo creo que efectivamente nos equivocamos”, con esas palabras el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila se refirió este martes al cierre de los establecimientos educacionales durante la pandemia.

En concreto, el titular del Mineduc fue consultado en conversación con Radio Cooperativa de si fue una “equivocación” mantener cerrados los colegios por tanto tiempo, ante lo cual el Secretario de Estado explicó que “yo creo que sí, efectivamente, Latinoamérica en particular Chile, tuvo 71 semanas los colegios cerrados, la comparación con países de Asia, Europa, África, es que la mayoría estuvo entre 35-30 semanas, yo creo que efectivamente nos equivocamos”.

Además, precisó que “yo diría que sí, la falta de socialización en dos años fue muy grave, afectó, por eso es que nosotros apostamos por la presencialidad, el Presidente -Gabriel Boric- lo dijo, la escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar”.

En cuanto a la posición que sostuvo el Colegio de Profesores durante la administración de Sebastián Piñera, de mantener los establecimientos cerrados, el ministro expresó que “lo que sucedió ahí -me podría pasar a mí por si acaso- fue falta de diálogo. Por eso he abierto las puertas del ministerio, me he reunido con todo el mundo y no tengo ningún problema de recibir a todos los gremios; pero con total claridad de que la política pública la fijamos nosotros”.

Por otro lado, Ávila también abordó los episodios de violencia que se han generado en los colegios y han marcado el inicio de clases presenciales, asegurando que la situación es “multicausal, no solamente ha sido la pandemia, hay elementos de violencia más estructural”.

Así siguió explicando que “hay un aumento claramente de la violencia, luego yo diría que en el caso del sistema educativo hay una especie de reseteo, (...) el sistema olvidó que volvimos después de dos años, entonces la salud mental en general se deterioró, en donde muchas familias perdieron su empleo, donde muchos niños perdieron sus familiares, pasó algo muy importante”.

En tanto, sobre las medidas que tomará el Consejo Asesor para la Convivencia Escolar, señaló que lo primero “es reactivar esa política que ya existe en el país (...), efectivamente lo que estamos haciendo es determinar junto a la Superintendencia -Educación- donde hay más focos de situaciones conflictivas y eso vincularlo con las distintas seremías y hacer intervención directa en esos establecimientos. Claramente va a ser una actividad muy discreta porque la idea es no estigmatizar a los establecimientos”.