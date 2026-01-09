Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

Durante la mañana de este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a 16 años de prisión efectiva al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy, por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre el tribunal dio a conocer su veredicto respecto del exalcalde, el cual fue acusado de una serie de delitos que habrían ocurrido entre 2021 y 2023, mientras ejercía su rol como edil de la comuna.

De acuerdo a la investigación, Godoy habría favorecido a cambio de dinero a empresarios cercanos que operaron como “proveedores VIP”, a través de tratos directos desestimando el cobro de multas y emitiendo pagos por obras no realizadas.

Godoy, exmilitante del Partido Socialista, fue intendente de O’Higgins en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y alcalde entre 2021 y 2024. En abril de 2024 fue formalizado, quedando en prisión preventiva.

El fiscal de delitos de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, en declaraciones recogidas por 24 Horas, destacó la pena alcanzada señalando que “estamos conformes con la sentencia que culmina efectivamente con una pena de 16 años de cárcel en efectivo y altas multas”.

En la ocasión, el empresario Javier Cornejo, también fue condenado a cuatro años de pena sustitutiva, así como una multa económica.