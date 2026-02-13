Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

El exdirector de Gendarmería Christian Alveal conoce bien su exinstitución por dentro. Llegó como aspirante a oficial en 1989 y fue ascendiendo hasta llegar al mayor cargo que puede tener un gendarme, el de director nacional. En ese rol estuvo entre 2018 y 2022.

En diálogo con La Tercera manifiesta su preocupación por la reiteración de presos liberados por error que ha involucrado a gendarmes en los últimos meses. De hecho, el miércoles se produjo un caso en el Centro de Justicia, donde un imputado salió caminando de un tribunal luego de suplantar una identidad. Menos de 24 horas después, otro imputado se fue del Juzgado de Garantía de Viña del Mar tras ser liberado por un gendarme que no entendió que, para quedar libre, el sujeto debía pagar una caución de $500 mil antes de salir. En total, desde el segundo semestre de 2025 hasta ahora han ocurrido ocho casos a lo largo del país .

Quien estuviera más de 30 años en la institución, comenta que pueda haber una eventual intención detrás de estos hechos que busquen perjudicar al actual director.

La idea de que detrás de estos casos podría haber una cierta intencionalidad, o dolo por parte de los funcionarios, no solo ha sido manifestada por Alveal. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, ayer anunció que el gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar si estos hechos son constitutivos de delitos dolosos y no simples negligencias atribuibles a errores.

Alveal plantea una hipótesis que deberá ser investigada por la Fiscalía, en una plano penal, y de manera administrativa, por Gendarmería. “Tantas fallas, errores inexcusables, graves, sin observancia, en un corto plazo, llaman la atención. Pareciera ser una verdadera operación en contra de la imagen del director o de la reputación institucional que esté siendo generada desde las mismas instituciones ”, dice el exdirector a este medio.

La exautoridad pide que esto sea investigado a la brevedad: “Eso es un tema delicado que debe investigarse en profundidad, pero llama la atención este sistemático conjunto de errores que han generado una muy mala imagen y también han afectado la seguridad. Por ende, debe, con bastante rigurosidad y minuciosidad, ser investigados y aclarados”.

“Han ocurrido libertades mal otorgadas pese a todas las instrucciones que se han dado durante mucho tiempo. Lamentablemente, llama la atención que sean tan reiterativas, tanto en el caso puntual de malas interpretaciones de la orden de libertad, problemas con el Poder Judicial o en este último caso una fuga por suplantación ”, añadió.

“Esto obliga a buscar mejoras, entre ellas, sistematizar formularios únicos, generar un sistema informático robusto para Gendarmería que tenga interoperabilidad y comunicación en tiempo real con el Registro Civil de tal manera de evitar que existan estos errores de interpretación y que no vean, por ejemplo, causas pendientes que pueda tener una persona antes de decretarse de su libertad”, concluyó.

El jueves, el subsecretario de Justicia se reunió vía telemática con las jefaturas de Gendarmería. Tras la cita, anunció una serie de medidas, entre las cuales está disponer la suspensión de las vacaciones de todos los altos mandos que se encontraran con días libre.

El lunes, deben estar todos operativos en sus oficinas transmitiendo la situación de emergencia a sus subalternos. Durante la jornada, el subsecretario visitó unidades de Gendarmería en la Región Metropolitana, así como también el Centro de Justicia, ubicado en Rondizzoni, para monitorear la situación. “Estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a repetirse. Y si por alguna razón esto se repite van a ir subiendo y escalando las responsabilidades”, dijo Muñoz este viernes en T13.