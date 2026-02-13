SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    El exgendarme Christian Alveal pide que la seguidilla de excarcelaciones erróneas, que acumulan ocho casos desde el segundo semestre de 2025, sea investigada: "Llama la atención este sistemático conjunto de errores que han generado una muy mala imagen y también han afectado la seguridad".

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    El exdirector de Gendarmería Christian Alveal conoce bien su exinstitución por dentro. Llegó como aspirante a oficial en 1989 y fue ascendiendo hasta llegar al mayor cargo que puede tener un gendarme, el de director nacional. En ese rol estuvo entre 2018 y 2022.

    En diálogo con La Tercera manifiesta su preocupación por la reiteración de presos liberados por error que ha involucrado a gendarmes en los últimos meses. De hecho, el miércoles se produjo un caso en el Centro de Justicia, donde un imputado salió caminando de un tribunal luego de suplantar una identidad. Menos de 24 horas después, otro imputado se fue del Juzgado de Garantía de Viña del Mar tras ser liberado por un gendarme que no entendió que, para quedar libre, el sujeto debía pagar una caución de $500 mil antes de salir. En total, desde el segundo semestre de 2025 hasta ahora han ocurrido ocho casos a lo largo del país.

    Quien estuviera más de 30 años en la institución, comenta que pueda haber una eventual intención detrás de estos hechos que busquen perjudicar al actual director.

    La idea de que detrás de estos casos podría haber una cierta intencionalidad, o dolo por parte de los funcionarios, no solo ha sido manifestada por Alveal. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, ayer anunció que el gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar si estos hechos son constitutivos de delitos dolosos y no simples negligencias atribuibles a errores.

    Alveal plantea una hipótesis que deberá ser investigada por la Fiscalía, en una plano penal, y de manera administrativa, por Gendarmería. “Tantas fallas, errores inexcusables, graves, sin observancia, en un corto plazo, llaman la atención. Pareciera ser una verdadera operación en contra de la imagen del director o de la reputación institucional que esté siendo generada desde las mismas instituciones”, dice el exdirector a este medio.

    La exautoridad pide que esto sea investigado a la brevedad: “Eso es un tema delicado que debe investigarse en profundidad, pero llama la atención este sistemático conjunto de errores que han generado una muy mala imagen y también han afectado la seguridad. Por ende, debe, con bastante rigurosidad y minuciosidad, ser investigados y aclarados”.

    “Han ocurrido libertades mal otorgadas pese a todas las instrucciones que se han dado durante mucho tiempo. Lamentablemente, llama la atención que sean tan reiterativas, tanto en el caso puntual de malas interpretaciones de la orden de libertad, problemas con el Poder Judicial o en este último caso una fuga por suplantación”, añadió.

    “Esto obliga a buscar mejoras, entre ellas, sistematizar formularios únicos, generar un sistema informático robusto para Gendarmería que tenga interoperabilidad y comunicación en tiempo real con el Registro Civil de tal manera de evitar que existan estos errores de interpretación y que no vean, por ejemplo, causas pendientes que pueda tener una persona antes de decretarse de su libertad”, concluyó.

    El jueves, el subsecretario de Justicia se reunió vía telemática con las jefaturas de Gendarmería. Tras la cita, anunció una serie de medidas, entre las cuales está disponer la suspensión de las vacaciones de todos los altos mandos que se encontraran con días libre.

    El lunes, deben estar todos operativos en sus oficinas transmitiendo la situación de emergencia a sus subalternos. Durante la jornada, el subsecretario visitó unidades de Gendarmería en la Región Metropolitana, así como también el Centro de Justicia, ubicado en Rondizzoni, para monitorear la situación. “Estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a repetirse. Y si por alguna razón esto se repite van a ir subiendo y escalando las responsabilidades”, dijo Muñoz este viernes en T13.

    Más sobre:GendarmeríaLiberaciones por errorChristian Alveal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    2.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    3.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    4.
    Cercano a Frontaura y Ebensperger: Rabat ficha al abogado Patricio Cuevas en la codiciada División Judicial

    Cercano a Frontaura y Ebensperger: Rabat ficha al abogado Patricio Cuevas en la codiciada División Judicial

    5.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana
    Chile

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma
    Negocios

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles