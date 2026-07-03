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    Exministro Gajardo por dictamen de Contraloría contra Trinidad Steinert: “Esto es una falta muy seria, muy grave”

    El extitular de Justicia apuntó que " uno espera de los ministros y sobre todo del ministro de Seguridad es que no excedan sus competencias".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    FOTO: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

    El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó durante la jornada de este viernes el dictamen de la Contraloría General de la República en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, calificando el hecho como “muy grave”.

    En conversación con Radio ADN, es que Gajardo sostuvo que " es muy grave el reproche que ha hecho la Contraloría", añadiendo que “esto no es un error. Esto es actuar fuera de la órbita de sus competencias”:

    “Esto es muy grave porque lo que uno espera de los ministros y sobre todo del ministro de Seguridad es que no excedan sus competencias, es que actúen en el marco de la ley y de la Constitución”, añadió.

    Asimismo, Gajardo apuntó que “lo que le dice la Contraloría acá no es que ya cometió un error, llegó tarde un día a una reunión. No es un error administrativo. Esto es una falta muy seria, muy grave”.

    En la misma línea, Gajardo sostuvo que “todos los motivos, o mejor dicho, todos los posibles motivos que haya tenido la ministra para actuar como actuó son muy malos escenarios. Si es desconocimiento, es más que preocupante. Y si hubo otras motivaciones, ya estamos en escenarios mucho más complejos”.

    “El Vicepresidente y por su parte, el Ministro de Seguridad actual, deberían ser muy claros en decir esto es una falta grave y por lo mismo, entre otras cosas, la ministra dejó su cargo”, añadió.

    Cárcel de Santiago

    En la ocasión, el extitular de Justicia también se refirió al enfrentamiento que existe entre el ministerio y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la ampliación de la cárcel de Santiago.

    Según sostuvo Gajardo, “yo comparto lo que ha dicho el Ministro Rabat, la cárcel en Santiago es una ampliación de lo que se está haciendo y es un proyecto necesario para el país”.

    A pesar de esto, según agregó, “uno entiende al alcalde Desbordes, porque el alcalde Desbordes tiene que velar por el interés de sus vecinos, de las personas que habitan en la Comuna de Santiago”, enfatizando que “sin embargo, la labor del Ministro es algo que trasciende la comuna de Santiago”.

    “Hay que conversar con el alcalde, hay que sentarse con él, hay que ver las medidas de mitigación, hay que trabajar con los vecinos. Hoy día los proyectos de infraestructura penitenciaria dan muchas posibilidades para que el impacto que tengan estos establecimientos se mitiguen lo más posible. Y creo que ese es un trabajo que todavía está pendiente”, añadió.

    Responsabilidad penal adolescente

    Gajardo también abordó la discusión que ha surgido en relación a la responsabilidad penal adolescente, apuntando que las propuestas del Gobierno lo acercan al sistema que existía antes en Chile.

    “Hace dos décadas modificamos y generamos un trato especializado para los jóvenes porque teníamos una criminalidad juvenil muy alta, pero además porque ese régimen no nos permitía una reinserción social para los jóvenes”, explicó el exministro, detallando que cerca del 60% de los jóvenes que cometían un delito volvían a reincidir.

    En la misma línea, señaló que en la actualidad "hay menos jóvenes cometiendo delitos que los que había en el 2015″, a la vez que existen mejores índices de reinserción.

    “Hay propuestas que dicen aumentemos las penas y disminuyamos la edad de responsabilidad penal adolescente. Lo que te dice la evidencia internacional es que eso no da ningún resultado. Y lo que nos dice la evidencia chilena es que cuando teníamos eso, tampoco nos daba resultado”, expresó.

    Esa así como apuntó que “lo que tenemos que hacer es fortalecer los programas de reinserción y los programas de prevención”.

    Frente a las propuestas actuales, Gajardo sostuvo que “el 2022 ya se incorporó al Código Penal un agravante para aquellas personas que utilizan a menores de 18 años para la comisión de delitos. Eso ya existe. Entonces proponerlo, la verdad es que no tiene mucho sentido”.

    De igual forma mencionó que “ya agravamos las penas para los menores en razón de la ley de reincidencia que está vigente desde el 2024 y que se está aplicando en la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente desde este año”.

    Finalmente, según señaló “el resto de las medidas nos llevan a un sistema que teníamos hace 20 años. Y hace 20 años nuestros resultados eran peores”, enfatizando que “lo que va a ocurrir es que vamos a tener más jóvenes con menos oportunidades de reinserción”.

    Más sobre:Jaime GajardoJusticiaMinistroSeguridadContraloríaTrinidad Steinert

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