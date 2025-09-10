SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

La ministra (s) de primera instancia, Leonor Cohen, no consideró que los dichos de 23 legisladores gremialistas afectaran la honra de la otrora autoridad de gobierno. "El gran error del fallo es confundir la crítica política legítima con la imputación de hechos falsos", señaló el abogado del exsecretario de Estado, Miguel Schürmann.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

La magistrada (s) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Leonor Cohen, investida para los efectos como tribunal unipersonal de excepción, rechazó la demanda interpuesta por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en contra de 23 diputados de la UDI.

La acción civil, que busca una retribución indemnizatoria, se remonta a agosto de 2024, más de uno año después de que parlamentarios gremialistas vincularan al exsecretario de Estado con el robo de computadores ocurrido en julio de 2023 en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, los congresistas ligaban al exdirigente estudiantil con el caso fundaciones.

De hecho, en julio de 2023, los 23 parlamentarios entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric, poniendo el plazo máximo de 48 horas para que Jackson dejara su cargo por “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional, Ángel Valencia, había informado que probablemente será citado a declarar en el caso”.

Fue con esos argumentos que el abogado del exministro frenteamplista, Miguel Schürmann, apuntó al supuesto daño moral que sufrió Jackson con los comentarios de la oposición, acusando además daño a su honra y credibilidad. Entre los demandados, que son los firmantes de la carta, se encuentran diputados, como el timonel UDI Guillermo Ramírez, Jorge Alessandri, Joaquín Lavín León, Juan Antonio Coloma, Henry Leal, entre otros.

Sin embargo, los antecedentes expuestos por Schürmann no convencieron a la magistrada Cohen, quien entregó un fallo de 36 páginas explicando su decisión.

Los argumentos de la jueza

Citando el Código Civil, la jueza señala que las injurias no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria “a menos de probarse daño emergente o lucro cesante”.

“La propia parte demandante ha reconocido que los demandados han podido ejercer el derecho de expresión y opinión, pero les atribuye el haber excedido los límites permitidos por la ley, al no haberse acompañado a las expresiones antecedentes probatorios que avalen las responsabilidades penales que se atribuyen al señor Jackson, deviniendo en falsas”, señala la sentencia.

Por otro lado, la jueza afirma que no es posible concluir que la mencionada carta haya sido con el fin de afectar la honra de Jackson: “No puede soslayarse que esta controversia se da entre políticos, ambas partes poseen la calidad de tales ahora y a la fecha de los hechos, de manera que si bien los términos de la carta pueden calificarse de duros, o incluso -como lo reconoció el demandado señor Guillermo Ramírez- pudieron redactarse de mejor manera. Lo cierto es que no es posible desprender que los dichos y/o afirmaciones hayan sido emitidas con el objeto de dañar la honra del demandante”.

“No ha quedado acreditado que las expresiones que motivan la presente acción se hayan emitido con animus injuriandi, pues analizado el contexto histórico en que se emiten, es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político tantas veces aludido y con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia, para que dejara el cargo por una gestión que les merecía diversos reparos”, agregó la magistrada.

Finalmente, la jueza afirma en su sentencia que ni los propios testigos presentados por la parte demandante dieron cuenta del referido daño en los términos de la demanda. “En efecto, ninguno de ellos ha sostenido que el actor después de la carta haya visto afectada su credibilidad, honorabilidad, honestidad o probidad en la opinión pública; el único testigo que refiere a esto, es el señor Luis Argandoña, quien únicamente destaca la exposición pública que se dio en los medios a la difusión de la carta y a un eventual daño a la imagen que no explica”.

Nueva arremetida

No contento con la resolución, Schürmann señaló estar sorprendido con la resolución y anunció que apelarán ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Hemos decidido recurrir en contra de la sentencia y confiamos en que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso corregirá los errores advertidos y restablecerá el justo equilibrio entre el debate político y la protección de los derechos fundamentales de las personas”, dijo el abogado de Jackson.

“Lo primero que queremos indicar es que fue resuelta por una ministra distinta a la que conoció de la tramitación del juicio. En la sentencia no se valoraron correctamente las declaraciones de los periodistas que comparecieron como testigos, quienes calificaron las expresiones específicas de la carta en la que le atribuyen participación al exministro Jackson en el robo de computadores y en el denominado caso Convenios, como injuriosas y carentes de sustento”, sostuvo Schürmann.

El abogado cerró con que “el gran error del fallo es confundir la crítica política legítima con la imputación de hechos falsos específicos para afectar la honra de una persona”.

Más sobre:Giorgio JacksonDiputados UDIPoder Judicial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones
Chile

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela
El Deportivo

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Uno a uno de Uruguay: el control de Federico Valverde y la imprecisión de Darwin Núñez no salen del cero

Chile le compite al Uruguay de Bielsa, pero no evita cerrar las peores Eliminatorias de su historia

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder
Mundo

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo