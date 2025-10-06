SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Exministro Muñoz debuta en nuevo estudio con abogada que salió del Segundo Tribunal Ambiental por falsificar un correo electrónico

En una demanda laboral presentada en 2022 por la abogada Carla Vega se ventilaron los hechos que vinculan a la nueva socia del exsupremo con un mail modificado para agregar -sin autorización- agradecimientos de parte de la exministra María Eugenia Sandoval.

Por 
Juan Manuel Ojeda
 
María Catalina Batarce
Foto: Juan Farias

El 30 de julio el exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz acudió hasta una notaría de Pirque acompañado de las abogadas Carla Vega y Alejandra Inalaf para constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada.

En el extracto de esa escritura pública se dejó constancia de lo que serían los nuevos rumbos de quien fuera durante décadas el juez más influyente de la Corte Suprema. Luego de que terminara abruptamente su carrera, producto de una acusación constitucional, Muñoz se tomó su tiempo para reinventarse.

Alejado de la magistratura, a sus 68 años optó por el ejercicio libre de la profesión formando un nuevo estudio de abogados. “La sociedad Muñoz Vega Inalaf Limitada tendrá por objeto exclusivo la prestación de servicios profesionales de asesoría legal y representación jurídica, en su más amplio sentido, a todo tipo de persona natural o jurídica”, se lee en el extracto que se publicó en el Diario Oficial.

El capital inicial de la sociedad fue de $1.200.000, aportado en partes iguales por los tres socios. El estudio, que ya cuenta con página web, se especializará en derecho público.

Richard Ulloa.

La asociación de Muñoz con las dos abogadas no fue una sorpresa. El exsupremo las conoce desde la Corte Suprema, ya que tanto Vega como Inalaf fueron investigadoras de la Tercera Sala, la instancia que Muñoz presidió por años y que se transformó en el espacio donde el exmagistrado influyó marcando jurisprudencia.

El vínculo de estos abogados ha tenido como tema de especialidad el derecho ambiental. Vega, por ejemplo, apoyó el periodo de presidencia de Muñoz en el máximo tribunal y en 2021 coordinó y editó el libro “Derecho ambiental: estudios desde la jurisprudencia del Tribunal Ambiental de Santiago”. El prólogo de esa publicación fue escrito por Muñoz.

Cuando se supo del estudio de abogados del exministro Muñoz, en el mundo judicial fueron ampliamente comentados los nuevos proyectos del destituido supremo. Más aun por haberlo hecho con Vega, quien hace algunos años protagonizó un polémico caso que se ventiló públicamente en una causa laboral tramitada en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La demanda laboral

Vega se fue de la Suprema para partir, en 2018, como jefa de la Unidad de Estudios del Segundo Tribunal Ambiental. Sin embargo, su relación laboral con el tribunal terminó abruptamente en 2022.

Luego de haber estado ausente algunas semanas producto de licencias médicas, el 4 de abril de 2022 Vega retomó sus funciones. En la demanda laboral que ella misma ingresó expuso que ese día fue citada por el secretario abogado del tribunal, Leonel Salinas, a una reunión en la sala de sesiones donde también estaban presentes el presidente (s) del tribunal, Cristián Delpiano, y la encargada de contabilidad, Viviana Barahona.

“En dicha reunión los presentes me señalaron que habían descubierto durante mi ausencia por licencias médicas una supuesta falta a la probidad, consistente en haber alterado un mail de la señora ministra de la Corte Suprema María Eugenia Sandoval dirigido al tribunal, al incluir en dicho correo agradecimientos a mi persona”, se lee en la demanda de Vega.

El correo (ver imagen más abajo) se dio en el marco de que Vega, en su calidad de jefa de Estudios del tribunal, contactó a Sandoval para invitarla a redactar el prólogo del segundo libro del tribunal, el que era dirigido y coordinado por la Unidad de Estudios.

La demanda ingresada en junio de 2022 continúa relatando los siguientes hechos: “Me indicaron que se trataba de una acusación muy grave que mancharía irremediablemente mi currículum y haría muy difícil que yo consiguiera volver a trabajar en la administración pública, en general, y en el Poder Judicial en específico. Por lo tanto, me daban a elegir entre dos opciones: o presentaba de inmediato mi renuncia voluntaria, que ya tenían redactada con anterioridad, o me notificaban ese mismo día el despido por falta grave a la probidad”.

El objetivo de Vega fue demandar al tribunal alegando la nulidad de la renuncia que fue presentada por ella luego de que su empleador le reprochara los hechos vinculados a la exministra Sandoval. A juicio de Vega, su renuncia estaba viciada por la causal de fuerza moral.

Sin embargo, luego de la tramitación del juicio -que incluyó la declaración de la exsuprema Sandoval- a Vega le fue mal, ya que el tribunal acreditó la vulneración del correo electrónico y rechazó la demanda.

En el fallo de primera instancia la jueza Claudia Tapia consignó que “es no controvertido que la demandante modificó el correo electrónico, en cuanto a su texto, enviado por la exministra de la Corte Suprema doña María Eugenia Sandoval, agregando agradecimientos a su persona y trabajo como de parte de la ministra y que con la modificación lo envió al correo electrónico del presidente del Segundo Tribunal Ambiental”.

La sentencia también añade que Vega “no fue autorizada a modificar el tenor del correo original enviado por doña María Eugenia Sandoval el 9 de marzo de 2022, a fin de agregar agradecimientos a su persona y felicitaciones por el trabajo. Lo anterior se acredita con la declaración de doña María Eugenia Sandoval”.

La sentencia de primera instancia luego fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago. “La demandante modificó el texto de un correo electrónico, que le había sido enviado por la exministra de la Corte Suprema, doña María Eugenia Sandoval, en que remitía un borrador de prólogo del segundo libro del tribunal. La intervención de la demandante consistió en agregar a dicha comunicación agradecimientos a su persona y trabajo como si vinieran de parte de la ministra, en circunstancias que no había sido autorizada tal incorporación por la remitente”, se lee en uno de los considerandos de esa sentencia.

Vega no se dio por vencida y quiso apelar nuevamente. A través de un recurso de unificación de jurisprudencia llevó su caso hasta la Cuarta Sala del máximo tribunal. Ahí nuevamente le fue mal y el 29 de agosto la Suprema confirmó la decisión de primera y segunda instancia, declarando inadmisible de recurso.

Más sobre:Sergio MuñozCarla VegaLa Tercera PMMuñoz, Vega, Inalaf AbogadosMaría Eugenia Sandoval

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

“No lo había visto nunca”: afiche de Balladares con candidato de Evópoli desata la molestia de Desbordes y dirigentes RN

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

¿Y el registro nacional de pirómanos? La promesa del exministro Valenzuela que nunca llegó y que Minagri ahora desecha

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Servicios

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre
Chile

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles
Negocios

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática
Mundo

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia