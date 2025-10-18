Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) expulsó durante la jornada del viernes a un turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar un amago de incendio en un camping .

El hecho habría ocurrido en el sector de Paine Grande, en un camping autorizado del concesionario Vértice. Según detalla Conaf en un comunicado, el turista habría utilizado una cocinilla en un sector no autorizado.

En esa circunstancia se habría provocado de forma repentina una inflamación del equipo que llevó a una alerta de incendio, la que fue rápidamente controlada por personal del camping.

@conaf_magalla expulsa del PN Torres del Paine a un visitante que provocó amago de incendio tras usar cocinilla en lugar no habilitado mientras acampaba en el sector de Paine Grande

Desde Conaf informaron que tras el hecho la empresa habría informado a los guardaparques de la institución, que determinaron la expulsión del turista francés por incumplimiento de la Ley 20.653, que sanciona a los responsables de incendios forestales.

Por otro lado, desde el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura recordaron también que el hecho ocurre a poco tiempo de la conmemoración del lamentable incendio forestal ocurrido en el lugar hace 20 años en una circunstancia parecida, pero que habría involucrado a un turista checo.

En aquella ocasión, el accidente provocado por otra cocinilla habría terminado con un incendio forestal que consumió más de 15 mil hectáreas de naturaleza. El culpable, Jiri Smitak, solo tuvo que pagar una multa de 121.000 pesos.