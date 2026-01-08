Extensión horaria en el Metro, cortes de tránsito y buses de apoyo: las medidas viales para el concierto de Bad Bunny

Cerca del mediodía de este jueves, las autoridades detallaron el plan de contingencia que se implementará entre el viernes y el domingo de esta semana a raíz del concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny dará en el Estadio Nacional, en Ñuñoa.

Desde la Municipalidad de Ñuñoa informaron que habrá cortes de tránsito en las arterias que rodean el recinto deportivo, entre ellas, avenida Grecia, Campo de Deportes, avenida Marathon y Pedro de Valdivia.

La interrupción de la circulación de vehículos está programada entre las 00.00 y 01.00 horas del viernes 9 de enero, mientras que los días 10 y 11 de enero, el horario será desde las 22.00 horas y las 01.00 am.

Metro de Santiago, en tanto, anunció una extensión horaria del servicio, que habitualmente opera hasta las 23.00 horas. En esta ocasión, para las tres fechas del recital, el tren metropolitano funcionará hasta las 00.30 horas.

Las estaciones de ingreso habilitadas para ese tramo horario serán Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. Las estaciones de salida, en tanto, serán Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña en la Línea 3 y Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos y Pedrero en la Línea 5. También estarán operativas las estaciones intermodales Franklin y Bellavista de La Florida.

Por otra parte, se reforzó la flota de buses. En específico, en la zona más cercana al Estadio Nacional, se reforzó la frecuencia de los recorridos 506, 516, 104x y 103. Para más detalles de los otros recorridos, revisa el sitio web de Transporte Informa.