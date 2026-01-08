SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Extensión horaria en el Metro, cortes de tránsito y buses de apoyo: las medidas viales para el concierto de Bad Bunny

    En la zona más cercana al Estadio Nacional, se reforzó la frecuencia de los recorridos 506, 516, 104x y 103. Metro de Santiago, en tanto, operará hasta las 00.30 horas.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El cantante Bad Bunny.

    Cerca del mediodía de este jueves, las autoridades detallaron el plan de contingencia que se implementará entre el viernes y el domingo de esta semana a raíz del concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny dará en el Estadio Nacional, en Ñuñoa.

    Desde la Municipalidad de Ñuñoa informaron que habrá cortes de tránsito en las arterias que rodean el recinto deportivo, entre ellas, avenida Grecia, Campo de Deportes, avenida Marathon y Pedro de Valdivia.

    La interrupción de la circulación de vehículos está programada entre las 00.00 y 01.00 horas del viernes 9 de enero, mientras que los días 10 y 11 de enero, el horario será desde las 22.00 horas y las 01.00 am.

    Metro de Santiago, en tanto, anunció una extensión horaria del servicio, que habitualmente opera hasta las 23.00 horas. En esta ocasión, para las tres fechas del recital, el tren metropolitano funcionará hasta las 00.30 horas.

    Las estaciones de ingreso habilitadas para ese tramo horario serán Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. Las estaciones de salida, en tanto, serán Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña en la Línea 3 y Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos y Pedrero en la Línea 5. También estarán operativas las estaciones intermodales Franklin y Bellavista de La Florida.

    Por otra parte, se reforzó la flota de buses. En específico, en la zona más cercana al Estadio Nacional, se reforzó la frecuencia de los recorridos 506, 516, 104x y 103. Para más detalles de los otros recorridos, revisa el sitio web de Transporte Informa.

    Más sobre:Bad BunnyEstadio NacionalÑuñoaConcierto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Los primeros pasos de Chevesich: nueva presidenta marca un estilo frontal y se evalúa prescindir del cargo de vocería

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Lo más leído

    1.
    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    2.
    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    3.
    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    4.
    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    5.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026
    Chile

    Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo