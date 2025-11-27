FACH hace denuncia en Fiscalía e instruye sumario tras acusaciones de vulneración en jardín infantil en base aérea de Antofagasta

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) anunció este jueves que se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y que se ordenó la apertura de un sumario administrativo al interior de la institución, luego de que una apoderada del jardín infantil “Angelitos Dorados” -ubicado en la base aérea Cerro Moreno en Antofagasta- denunciara que se vulneraron a niños en ese establecimiento.

En un reportaje emitido por TVN Red Antofagasta, una apoderada acusó que las educadoras de párvulo tomaban fotografías de los niños, algunas de ellas con los menores de edad parcialmente desnudos, hacían stickers con ellas, y ambos materiales eran difundidos en un grupo de WhatsApp.

Según la denunciante, ese grupo digital estaba integrado por la directora, educadoras y asistentes de párvulo. “Me llamó la atención ver a mi hijo, en la parte de abajo sin sus pañales, todo descubierto, mientras ellas se burlaban y reían, cuando mi hijo bailaba”, relató.

Ante esta situación, la institución militar sostuvo que tomó conocimiento de esta denuncia, que calificó como de carácter grave, el martes 25 de noviembre. “En el marco de las acciones tomadas, la Vª Brigada Aérea realizó la denuncia ante la Fiscalía Local de Antofagasta, instruyó una investigación sumaria administrativa y estableció comunicación directa con las familias de los menores afectados, entregando apoyo integral y contención ante la situación expuesta”, anunciaron.

“Junto a lo anterior, se apartó de sus funciones al personal del jardín infantil involucrado y se ordenó estrictamente resguardar la privacidad de los menores, a fin de evitar cualquier tipo de reproducción, almacenamiento y difusión del contenido, ya que la protección y bienestar de la niñez es prioridad absoluta", añadieron.

Hacia el final del comunicado, reafirmaron que “la Fuerza Aérea de Chile continuará colaborando con las autoridades para que los hechos se establezcan con celeridad, rechazando categóricamente cualquier conducta que vulnere los derechos de los niños, reiterando además nuestro compromiso por su seguridad y cuidado”.