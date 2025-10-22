SUSCRÍBETE
Nacional

Falla en tubería deja sin agua al 60% de Alto Hospicio: suspenden clases en siete establecimientos

Más de 19 mil clientes se encuentran afectados por una interrupción en el suministro en la comuna de la Región de Tarapacá. Senapred coordina un plan de emergencia y habilitará 27 puntos de abastecimiento.

Por 
Roberto Martínez

Una falla en la tubería principal que abastece de agua potable a la comuna de Alto Hospicio ha dejado sin suministro a más de 19 mil clientes, lo que equivale aproximadamente al 60% de la población local, según informó este miércoles la Dirección Regional de Senapred Tarapacá.

La emergencia fue reportada durante la madrugada de este martes y afecta a diversos sectores de la comuna, obligando a activar un plan de contingencia para asegurar el acceso al recurso hídrico.

De acuerdo con Senapred, la empresa sanitaria Aguas del Altiplano trabaja en terreno junto al Ministerio de Salud (Minsal) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para restablecer el servicio lo antes posible.

Ante la magnitud del corte, las autoridades implementaron un Plan de Suministro Alternativo (PSA), que contempla la instalación de 27 estanques de agua potable distribuidos en distintos puntos estratégicos de la comuna, con el fin de garantizar el abastecimiento básico a la población mientras se desarrollan las reparaciones.

Entre los lugares donde estarán disponibles los estanques destacan Av. Jerusalén con San Lorenzo, Los Álamos con Los Nogales, Monte Los Olivos con Michelle Bachelet, Las Parcelas con Ángel Prieto, Teniente Merino Correa con Los Aromos, Cerro Santa Rosa con Peña Chica y Av. Las Américas sin número, entre otros.

Suspensión de clases

Como medida preventiva y ante la imposibilidad de mantener condiciones sanitarias adecuadas, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases y actividades en siete establecimientos educacionales de la comuna, entre ellos:

  • Jardín infantil Magia de Aprender.
  • Jardín infantil Intina Wawapa.
  • Jardín infantil Carita de Sol.
  • Jardín infantil Oasis del Saber.
  • Escuela Especial de Lenguaje Oasis del Saber.
  • Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II.
  • Colegio Simón Bolívar Educación Especial.

Las autoridades regionales hicieron un llamado a la población a mantener la calma y hacer uso responsable del agua disponible, mientras continúan los trabajos técnicos para reparar la falla y restablecer la red de suministro.

Asimismo, Senapred indicó que mantiene coordinación permanente con los equipos municipales, sanitarios y de emergencia, para monitorear la situación y responder ante eventuales requerimientos de la comunidad.

Falla en tubería deja sin agua al 60% de Alto Hospicio: suspenden clases en siete establecimientos
