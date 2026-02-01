SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

    El abogado tuvo una trayectoria de más de 50 años en el Poder Judicial, además de ministro, fue juez en diferentes tribunales del país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

    Este domingo se informó del fallecimiento del abogado y exministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados Cuadra a sus 103 años, quien fue conocido por su rol llevando casos sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

    Algunos de estos fueron el “Caso Lonquén”, sobre quince hombres detenidos desaparecidos en 1973 y el del asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington. Este último llevó a la condena a varios miembros de la cúpula de la DINA en 1993, entre ellos a Manuel Contreras.

    Bañados estudió Derecho en la Universidad de Chile y en 1948 comenzó su carrera en el Poder Judicial como secretario judicial y notario conservador de Calbuco.

    Años más tarde fue nombrado magistrado del Juzgado de Letras de Yungay, luego en el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua y en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.

    En 1963, fue ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y tres años después juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, rol que ejerció por más de 24 años. Tiempo después se desempeñó como presidente de esta institución.

    En 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema, cargó que tuvo hasta enero de 1998 cuando cumplió el límite de edad.

    En 2022 la Corte Suprema llevó a cabo un homenaje en que el entonces ministro Haroldo Brito dijo en esa ocasión que “era oportunidad saludarlo y destacar de alguna forma su actuación profesional. El país lo conocía enteramente, todos los días, por años”.

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier
    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

