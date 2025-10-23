SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cruch en alerta por FES: plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, también apuntó al Presupuesto 2026, indicando que al analizar las partidas de educación, "claramente" es un presupuesto restrictivo en contenido”.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Foto: Andres Perez Andres Perez

En el contexto de la sesión plenaria N° 668 que celebra esta jornada el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, su rector, Nelson Vásquez, abordó los temas que se discutieron en la instancia como el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Consultado al respecto, la autoridad universitaria expresó que han estado trabajando durante los últimos meses “para generar un conjunto de sugerencias que permita mejorar el proyecto”.

“Hay, naturalmente, opiniones distintas sobre la materia, y la tarea del Cruch, históricamente, ha sido colaborar para mejorar los proyectos de ley”, afirmó, recordando que este es un proyecto de ley que ya pasó la primera etapa en la Cámara y se encuentra actualmente en el Senado.

“Nos parece muy importante que las rectoras y rectores de las universidades chilenas contribuyamos con planteamientos, con ideas que permitan mejorar ese proyecto de ley”, afirmó.

En esta línea, y frente a la postura que algunos parlamentarios que han planteado que el proyecto profundizaría la crisis en la educación superior, Vásquez fue claro en apuntar que este es un tema preocupante.

“Al analizar el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno y en las partidas de educación, sabemos claramente que hay un presupuesto restrictivo y contenido”, expresó. “Nos preocupa muchísimo la situación y, además, los recursos para el sistema escolar. Y lo mismo sucede en educación superior, como también los recursos que se destinan a investigación y cultura".

Como universidades del G9, explicó, ya hicieron el planteamiento en la cuarta comisión mixta del del Congreso, donde explicaron la posición del Cruch, cuáles son las partidas que requieren reforzamiento, "porque si no hay investigación, si no hay desarrollo de las universidades, es muy difícil que el desarrollo del país pueda enfrentar los desafíos actuales o futuros", explicó.

En esto, el rector expresó que tienen preocupaciones respecto al proyecto y que se encuentran dialogando con la autoridad pública para ver caminos de mejora, “entendiendo el escenario de restricciones económicas en que está el país”.

“No vamos a poder enfrentar los desarrollos en investigación de frontera que requiere este país”

En cuanto a las partidas que se necesitan reforzar, Vásquez apuntó a que los recursos contemplados en FES van a ir esencialmente a cubrir costos de matrícula y colegiatura de los estudiantes de pregrado.

“Falta generar una política mucho más clara respecto a qué va a ocurrir con los posgrados en las universidades, pero sobre todo la investigación. Las instituciones complejas como la PUCV, con 7 años de acreditación, claramente tenemos un desafío muy importante en materia de desarrollo institucional, de investigación de frontera”, expresó.

En este sentido, explicó, si el Ministerio de Ciencia y Tecnología sigue teniendo el presupuesto actual y distribuye los recursos de la manera como lo está haciendo, “no vamos a poder enfrentar los desarrollos en investigación de frontera que requiere este país”.

Junto con esto, Vásquez también apuntó a la autonomía de las universidades, expresando que cuando una institución de educación superior depende de la manera como está dependiendo actualmente de los recursos públicos, “cualquier contratiempo futuro, un ciclo económico del país poco positivo, finalmente redunda negativamente en el desarrollo de nuestras instituciones”.

“En consecuencia, necesitamos que en ese proceso de autonomía también haya claridad sobre los recursos públicos en materia de investigación de manera permanente”, sostuvo.

Más sobre:NacionalEducaciónMineducCruchFes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones se duplican en septiembre y ya representan más del 10% del total

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

5.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Cruch en alerta por FES: plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados
Chile

Cruch en alerta por FES: plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile
Negocios

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones se duplican en septiembre y ya representan más del 10% del total

Cepal eleva la proyección de crecimiento para Chile en 2025, Venezuela lidera y Argentina destaca por revisión a la baja

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario: “Nos agarra en un momento espectacular”
El Deportivo

El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario: “Nos agarra en un momento espectacular”

Guillermo Satt hace valer localía en debut del retorno de la World Surf League a Chile

Descendió en España y ahora lidera a Lanús: el camino de Mauricio Pellegrino hasta reencontrarse con la U

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina
Mundo

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia: “Mi problema no es Evo Morales, sino cómo resolver los problemas de la gente”

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales