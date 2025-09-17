Fijan fecha de audiencia para evaluar ampliación de la investigación contra Manuel Monsalve

Valparaiso, 14 de noviembre de 2023. El subsecretario del interior Manuel Monsalve tras la comision de seguridad del Senado en que se trataron los delitos de secuestros ocurridos en el pais. Raul Zamora/Aton Chile

El próximo 7 de octubre y de forma presencial se realizará la audiencia donde se evaluará ampliar el plazo de investigación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien está imputado por los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de la repartición que él encabezaba.

Cabe señalar que el período de investigación finalizaba este jueves 18, con lo que se procedería a la preparación del juicio oral en su contra.

Sin embargo, la defensa representada por el defensor público Víctor Providel y la parte acusatoria, envabezada por el fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Arméndariz, coincidieron en ampliar el plazo.

Así, el pasado lunes se ingresó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía para fijar una nueva fecha debido a diligencias solicitadas por la defensa a realizar en el restaurante Ají Seco, donde Monsalve se reunió con la víctima antes de trasladarse al hotel Panamericano, donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

Así, de acuerdo a lo evacuado por el juzgado de garantía señalado, la audiencia se fijó para el martes 7 de octubre, desde las 12 horas, en la Sala 203 del Centro de Justicia, donde fueron citadas las partes intervinientes.

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante desde mayo de este año, luego de estar cerca de 177 días detenido en el anexo penitenciario Capitán Yaber.