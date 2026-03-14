Fijan fecha para reformalizar al hoy senador Miguel Ángel Calisto y precisar monto de presunto fraude

La Fiscalía Regional de Aysén solicitó al Juzgado de Garantía de Coyhaique la realización de una audiencia para reformalizar la investigación seguida en contra del ahora senador Miguel Ángel Calisto Águila.

El exdiputado asumió en la Cámara Alta el 11 de marzo y la investigación en su contra se inició antes de que resultara electo como representante de Aysén en el Senado, el 16 de noviembre.

Discrepancias jurídicas, en torno al fuero que le corresponde como parlamentario, mantuvieron el proceso en pausa por cerca de un mes.

El Ministerio Público también va a reformalizar a los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán y Carla Nicole Graf Toledo, entre otros, en una causa por fraude al Fisco en carácter de reiterado.

La audiencia, que fue fijada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique para el 21 de abril a las 09.00 horas, tiene por finalidad precisar el monto total del perjuicio fiscal, explicaron desde el ente persecutor.

Cárcamo se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, desde el 6 de febrero, en tanto Graf permanece con arresto domicilio total.

De acuerdo a los hechos de la formalización, expuestos el 14 de enero pasado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, durante el período comprendido entre 2018 y 2022, el entonces diputado se concertó con el Cárcamo y Graf, para obtener recursos a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida de $103.664.697, de acuerdo a lo establecido -hasta ese momento- en los peritajes.

El Ministerio Público cuestiona la contratación de Graf como asesora parlamentaria del diputado.

De acuerdo a la indagatoria, el legislador realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para materializar la contratación de Graf, a sabiendas que ella no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada.

La Fiscalía de Aysén sostiene que esta asesora recibió pagos sin que realizara ningún tipo de labor y que los dineros que percibió fueron destinados a beneficio personal de Cárcamo y del hoy senador, además de terceras personas vinculadas a un partido político, entre las que se encuentra el imputado Felipe Klein Vidal, quien participó en la época en que percibió los fondos como candidato a gobernador y consejero regional de Aysén.

Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

Asimismo, el Ministerio Público resolvió agrupar a esta causa original otras dos investigaciones por fraude al Fisco, en las que hay cinco personas formalizadas.

El Ministerio Público estima que las formas de comisión de los ilícitos presentan características similares en cuanto a su forma de ejecución y varía la fuente de los recursos, que en los otros casos corresponde a los dineros concursables del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Aysén.

En total, por los cuatro proyectos fraudulentos investigados, los imputados recibieron montos superiores a los 32 millones de pesos por parte del GORE de Aysén.

En una audiencia fijada para el 1 de abril, se formalizará a una sexta imputada en esta arista.