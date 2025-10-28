Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Tras ampliarse el plazo de las detenciones, este martes la Fiscalía Occidente formalizó a tres adultos y a la adolescente implicados en la desaparición y muerte de Krishna Aguilera.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dispuso la internación provisoria de la menor y la prisión preventiva de los adultos.

Juan Beltrán, que ya estaba en prisión preventiva y que sería el principal responsable del crimen, va a ser reformalizado en una audiencia que se fijó para el 13 de noviembre.

A cerca de 10 kilómetros del lugar en el que se le había perdido el rastro fue encontrada muerta la madrugada del 26 de octubre Krishna Francisca Aguilera Yáñez.

Según la indagatoria de la Fiscalía Occidente, la joven de 19 años, madre de una niña de cuatro, y menor de tres hermanos, falleció a manos del grupo narco que lideraba Juan Beltrán.

El sujeto de 44 años fue el primer formalizado en el caso, imputado por secuestro y obstrucción a la investigación. El Juzgado de Garantía de San Bernardo, lo dejó en prisión preventiva el 19 de octubre, cuando la Policía de Investigaciones seguía realizando diligencias para ubicar a la joven.

La indagatoria apunta a que el crimen se dio en el marco de una “pasada de cuenta” en el contexto de los negocios ilícitos de Beltrán.

Tras su formalización, detuvieron a una menor de 17 años que sería su pareja, de iniciales K.G., a la madre de esa menor, Rosa Oñate de 34 años, además de Jordan Pinto, su tío Ignacio Escobedo y el pandero José Montecinos.

Cristal Aguilera, hermana mayor de la víctima, encabezó su búsqueda desde el 4 de octubre, apuntando siempre a Beltrán y a su círculo.

Su hermana se había reunido con ellos en el barrio Bellavista esa noche.

Cristal Aguilera contó que ante consultas que le hicieron por el paradero de su hermana, Beltrán dijo que la dejó en San Bernardo, en cercanías del domicilio en el que la joven había vivido hasta unos días antes. Pretendiendo alejarse de Beltrán, la familia se había mudado de casa.

El desarrollo de la investigación y la colaboración de uno de los detenidos permitió ubicar el cuerpo de la joven, después de 22 días, en Calera de Tango, en la ladera de un cerro, a pasos del camino, enterrada, atada de pies y manos y con signos de lesiones en el cuello.