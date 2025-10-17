Fiscal Barros cuestiona declaraciones del Fiscal de Venezuela y asegura que nunca han hablado basándose “en teorías o elucubraciones”

“Siempre que hemos hablado de este caso no lo hemos hecho hablando en base a teorías o elucubraciones, sino que lo hacemos en base a los antecedentes que hemos reunido durante la etapa investigativa”, con estas palabras el fiscal Héctor Barros respondió a las declaraciones del Fiscal General de Venezuela, Tarek William, el cual cuestionó la hipótesis de que el régimen de Maduro se encuentre tras el crimen de Ronald Ojeda.

Barros, durante la mañana de este viernes apuntó que “la diferencia es que cuando nosotros hablamos, hablamos de antecedentes que se respaldan en una investigación seria y objetiva como la que hemos hecho, no se basan en posibilidades o teorías o elucubraciones que nos pudiesen llevar a pensar tal vez en eso, sino que eso está plasmado en la investigación, se ha ido señalando en las distintas audiencias”.

En la misma línea el fiscal, realizó un llamado a la fiscalía venezolana para que los ayuden con la extradición de aquellas personas que son buscadas por la justicia chilena.

“Respecto a lo que señala la Fiscalía General, nos encantaría poder tener la colaboración de ellos en orden a que se nos pudiera dar la extradición de todas las personas que están con orden de detención y que están en este momento en Venezuela", mencionó.

Según explicó Barros, “Tenemos varias órdenes de detención, al menos seis, de personas que están ocultas en Venezuela y por lo tanto nos encantaría poder contar con ellos para poder llevarlos a juicio”, añadiendo que “no hemos tenido colaboración en ese ámbito”.