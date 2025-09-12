SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

Para los funcionarios públicos acusados se piden penas de hasta 15 años de presidio por delitos de corrupción.

Por 
José Navarrete
 
María Catalina Batarce

La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío María José Aguayo cerró la investigación de la arista Lencería de los casos por líos de platas en convenios de fundaciones.

Aguayo presentó acusación solicitando ocho años de cárcel para la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi y otras nueve personas involucradas en la presunta trama de defraudación.

También figura en la acusación su madre Luisa Fonceca, su expareja Sebastián Polanco, el hermano de él Diego Polanco, el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal Matías Godoy, su socio Patrick Carrasco, el exadministrador del Gobierno Regional (GORE) del Biobío Rodrigo Martínez Fernández, el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de la repartición Simón Acuña Medina, el representante de la consultora EQOS Eduardo Quezada y Rodrigo Alarcón, el exjefe de gabinete de Rodrigo Díaz.

Se decidió no perseverar respecto a exgobernador

La fiscal Aguayo señaló que los antecedentes no revisten el carácter para poder acusar a la exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del GORE Tamara Vidal, que fue formalizada en la causa.

Además, se decidió no perseverar en la investigación respecto al exgobernador Rodrigo Díaz.

La fiscal María Jose Aguayo presentó acusación en la arista Lencería del caso Convenios. Foto: Aton Chile. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

“La acusación fue presentada el 10 de septiembre respecto de 10 de los 11 imputados formalizados. Las penas son distintas dependiendo de los delitos. Respecto de tres acusados por delitos de estafa y además de lavado de activos, se pidieron dos penas de cuatro años, es decir, una pena total de ocho años”, explicó Aguayo. Esa última situación es la de Polizzi.

La persecutora precisó que “respecto de los funcionarios públicos, específicamente del exadministrador regional y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, se pidieron 15 años de presidio mayor en su grado medio y respecto del exjefe de gabinete, 10 años y un día”.

El caso Lencería

A mediados de julio de 2023, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío inició una investigación de oficio por los convenios por $250 millones entre el GORE del Biobío y la Fundación En Ti para un proyecto de mejoramiento en el sector Barrio Norte de la ciudad penquista.

De acuerdo a la indagatoria, Polizzi y Polanco contactaron a Gerardo Silva, presidente de la Fundación En Ti, ofreciéndole el pago de $10 millones para usar su ONG, que contaba con varios años de experiencia y que la habilitaban para postular a los dineros.

La OTEC Frumisal, en tanto, era la entidad encargada de concretar los proyectos de intervención y fue adquirida por Godoy por recomendación de la pareja.

Al justificar los gastos de los proyectos, se presentaron boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser conocida como caso Lencería.

A fines de noviembre de 2023, Polizzi fue formalizada y desde entonces permanece bajo arresto domiciliario total.

Más sobre:Camila PolizziCaso LenceríaConveniosFundacionesFundación En TiGORE BiobíoFiscalía del BiobíoLíos de platasRodrigo DíazCaso Convenios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

TVN, reflejo de una gobernanza fallida
Negocios

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

La razón por la cual el Banco Central advirtió sobre el impacto en el empleo de las alzas del salario mínimo y las 40 horas

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora
Tendencias

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Tras una espera de 43 años: la selección de vóleibol masculina alista su debut en el Mundial de Filipinas

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix
Cultura y entretención

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Mundo

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Francia se plantea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por razones de salud

Trump dice que sospechoso de asesinato de Charlie Kirk “con un alto grado de certeza” está bajo custodia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud