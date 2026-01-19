Fiscal Mansilla: “Eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica”

Los mega incendios que comenzaron durante la tarde del 17 de enero en las regiones de Ñuble y Biobío ya han consumido más de 25 mil hectáreas. Según el último balance 19 personas fallecieron -18 en el Biobío y una en Ñuble-, 1.533 personas se encuentran damnificadas y 325 viviendas destruidas por el fuego.

Si bien la zona más afectada fue el Biobío, en la región del Ñuble hay más de 6 mil hectáreas afectadas por los 15 incendios que se han producido en el sector. De estos, diez se encuentran bajo combate y cinco en observación.

Incendios en Coihueco y Pinto, región del Ñuble.

En medio de la catástrofe que afecta al Ñuble, la fiscal regional Nayalet Mansilla detalla los primeros avances que ha tenido la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público en torno al origen de los incendios. De estos, tres focos -en las comunas de Pinto, Quillón y San Nicolás- habrían sido negligencias de origen eléctrico según las primeras evidencias recopiladas por el personal policial que trabaja en el sector.

¿Qué diligencias se están realizando en la región?

Hemos estado trabajando con una fuerza de tarea de la PDI, institución que está realizando labores junto a Conaf. Gracias a eso se han podido determinar los puntos de inicio de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás. Existe una alta probabilidad de determinar el origen, pero todavía hay pericias pendientes, que son pericias fundamentalmente mecánicas y químicas que se hacen en el lugar. Si eso fuese así, eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica. De todas maneras son causas que se están investigando. Hasta ahora no tenemos detenidos, porque esos incendios al ser negligentes requieren un poco más de tiempo por las pericias.

¿Cuántas personas se encuentran trabajando para determinar el origen de los incendios ?

Nosotros trabajamos acá en la región con dos fiscales que están a cargo del tema de incendios. Son fiscales preferentes en tema de investigación de incendios, que son el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Crimina, Rolando Canahuate y el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez. Ellos están a cargo de investigar los grandes incendios de la región y trabajan directamente con una fuerza de tarea de la PDI. Carabineros también nos apoya en la investigación.

¿Habría intervención de terceras personas?

Podría haber, pero habría que ver responsabilidades respecto de las posibles negligencias que pudiesen haber. La mayoría de los incendios, yo diría el 90 y tanto por ciento, son por causas humanas, ya sea por negligencia o intencionalidad. Hasta el momento, nosotros en Ñuble no tenemos ninguna investigación que haya arrojado intencionalidad. Pero de haber negligencia hay responsabilidad, ya sea de quienes no pusieron el cuidado respectivo con la norma y, por lo tanto, eventualmente podría haber responsabilidad de las personas jurídicas si es que hubiesen empresas involucradas.

Hay una persona fallecida en la región, ¿qué antecedentes tienen respecto a esto?

Es precisamente el incendio de Quillón. Esta persona estaba en su domicilio con su familia y él aparentemente tenía una condición física y mental, eso aparentemente le impidió abandonar el lugar. De hecho, la familia tuvo que salir, volvieron a buscarlo y la persona ya estaba fallecida. En Sán Nicolás tenemos una persona con lesiones graves. Además, tenemos catorce lesionados de diversa consideración, por quemaduras fundamentalmente. Ahora hay que hacer el catastro de cuántas personas han perdido su vivienda y eso lo estamos viendo con la unidad de atención de víctimas y testigos.

¿Hay algún plazo establecido para la investigación en torno al origen de los incendios?

Es demasiado pronto para determinar eso sin perjuicio de aquello de los incendios que ya hemos estado aclarando. Nosotros tenemos que esperar las pericias para poder que tomar de la causa y creo que estamos hablando de unos dos meses más o menos. Eso es lo que demoran las pericias químicas y mecánicas para corroborar la hipótesis que tenemos en la investigación.

¿Han habido saqueos en la región?

No hemos tenido saqueos. En Ñuble está bastante contenido el orden público. La gente se ha comportado muy bien. No hemos tenido ni saqueos ni incidentes de orden público que se puedan relacionar con el tema de los incendios.