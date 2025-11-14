OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    Ángel Valencia, además, apuntó que el Poder Judicial vive "un momento difícil" por situaciones de magistrados.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ángel Valencia, fiscal nacional.

    En una entrevista radial la mañana de este viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que el Ministerio Público vivió una “derrota grave” en el caso SQM.

    Esto, luego que tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados en la investigación por delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política.

    En diálogo con T13 Radio, la máxima autoridad de la Fiscalía planteó que “es una causa que está pendiente. En agosto del próximo año vamos a poder conocer la sentencia, entonces en ese momento los fiscales de la causa van a decidir si presentan o no un recurso, probablemente lo hagan: normalmente tienen mejor disposición a hacerlo en casos graves como este”.

    Eso sí, Valencia reconoció que “no cabe duda, por lo menos en mi opinión, de que es una derrota grave porque estamos partiendo... aunque haya sido por voto de mayoría, vamos a la Corte, y si finalmente vamos a la Corte, es cuesta arriba”.

    “Lo importante para nosotros es cómo aprendemos a partir de eso, cómo evitamos los errores, e internamente ya estamos comenzando a trabajar en eso. Creo que ampliamente es sabido que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Las victorias son peligrosas”, apuntó.

    El fiscal nacional también se refirió al momento que vive hoy el Poder Judicial, en medio de cuestionamientos a raíz del caso Hermosilla, supuestas filtraciones, entre otros casos.

    “Es un momento difícil. Es un momento en el que nos decimos verdades. Y a veces las verdades son incómodas. Pero nuestro trabajo es contribuir a asegurar ese derecho a la ciudadanía de conocer la verdad en los asuntos que son de relevancia penal y a perseguir los delitos que se cometen”, dijo.

    Y luego agregó: “Yo tengo la convicción de que la ciudadanía espera de nosotros de que en lugar de meter los delitos bajo la alfombra, de hacernos los lesos para creer que todo funciona perfecto y de que estamos solo rodeados de héroes y de que no hay nada que hacer y que es muy santo, la ciudadanía espera que nosotros hagamos el trabajo y que perseguimos los delitos que se cometen sea quien sea que los haya cometido”.

    Sobre cómo impacta al Ministerio Público, señaló que: “Estamos sobrepasados y por supuesto tenemos una dotación muy baja de fiscales y estas causas no contribuyen a que tengamos una menor recarga de trabajo sino que más bien todo lo contrario. Los recursos empiezan a escasear, empiezan a menguar y eso te obliga a reordenarlos y a mirar prioridades”.

    “Por supuesto que eso afecta, pero jamás he percibido de parte del ambiente de trabajo con los tribunales que esto impacte de alguna manera en el vínculo que tenemos con el Poder Judicial. Yo creo que los jueces entienden perfectamente, el Poder Judicial y los jueces en particular entienden perfectamente que lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con nuestro trabajo. Y de hecho yo creo que espera que lo hagamos”, zanjó.

    Más sobre:Ángel ValenciaFiscalía NacionalSQMPoder Judicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Pleno de la Suprema abre sumario contra ministro Simpertigue por vínculos con abogado de la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015
    Negocios

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump
    Tendencias

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta
    El Deportivo

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta

    “En Chile no hice más que amigos, pese a que hubo mucha oposición”: la última vez que Xabier Azkargorta habló de la Roja

    Pesar en el fútbol: fallece el extécnico de la Roja Xabier Azkargorta

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos
    Mundo

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho