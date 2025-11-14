Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

En una entrevista radial la mañana de este viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoció que el Ministerio Público vivió una “derrota grave” en el caso SQM.

Esto, luego que tras casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados en la investigación por delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política.

En diálogo con T13 Radio, la máxima autoridad de la Fiscalía planteó que “es una causa que está pendiente. En agosto del próximo año vamos a poder conocer la sentencia, entonces en ese momento los fiscales de la causa van a decidir si presentan o no un recurso, probablemente lo hagan: normalmente tienen mejor disposición a hacerlo en casos graves como este”.

Eso sí, Valencia reconoció que “no cabe duda, por lo menos en mi opinión, de que es una derrota grave porque estamos partiendo... aunque haya sido por voto de mayoría, vamos a la Corte, y si finalmente vamos a la Corte, es cuesta arriba”.

“Lo importante para nosotros es cómo aprendemos a partir de eso, cómo evitamos los errores, e internamente ya estamos comenzando a trabajar en eso. Creo que ampliamente es sabido que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Las victorias son peligrosas”, apuntó.

El fiscal nacional también se refirió al momento que vive hoy el Poder Judicial, en medio de cuestionamientos a raíz del caso Hermosilla, supuestas filtraciones, entre otros casos.

“Es un momento difícil. Es un momento en el que nos decimos verdades. Y a veces las verdades son incómodas. Pero nuestro trabajo es contribuir a asegurar ese derecho a la ciudadanía de conocer la verdad en los asuntos que son de relevancia penal y a perseguir los delitos que se cometen”, dijo.

Y luego agregó: “Yo tengo la convicción de que la ciudadanía espera de nosotros de que en lugar de meter los delitos bajo la alfombra, de hacernos los lesos para creer que todo funciona perfecto y de que estamos solo rodeados de héroes y de que no hay nada que hacer y que es muy santo, la ciudadanía espera que nosotros hagamos el trabajo y que perseguimos los delitos que se cometen sea quien sea que los haya cometido”.

Sobre cómo impacta al Ministerio Público, señaló que: “Estamos sobrepasados y por supuesto tenemos una dotación muy baja de fiscales y estas causas no contribuyen a que tengamos una menor recarga de trabajo sino que más bien todo lo contrario. Los recursos empiezan a escasear, empiezan a menguar y eso te obliga a reordenarlos y a mirar prioridades”.

“Por supuesto que eso afecta, pero jamás he percibido de parte del ambiente de trabajo con los tribunales que esto impacte de alguna manera en el vínculo que tenemos con el Poder Judicial. Yo creo que los jueces entienden perfectamente, el Poder Judicial y los jueces en particular entienden perfectamente que lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con nuestro trabajo. Y de hecho yo creo que espera que lo hagamos”, zanjó.