Fiscal nacional y polémica con alcalde Carter: “No recibí telefonazo alguno”

Luego de la polémica suscitada esta semana tras la determinación del Ministerio Público respecto de iniciar un sumario al fiscal que envió antecedentes al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, sobre las denominadas “narco-casas”, el fiscal nacional, Ángel Valencia, negó que se haya registrado un “telefonazo” por parte de La Moneda para quitarle el piso a la medida impulsada por la autoridad comunal.

En su primera entrevista a un medio tras asumir el cargo en enero pasado, el fiscal nacional se refirió al tema en el programa Tolerancia Cero de CNN, donde comentó las palabras de Carter, quien lo criticó por, en primera instancia, valorar la medida de demolición de estas viviendas, para horas después -como dio a entender el ex UDI- darle la espalda y anunciar el sumario.

“Saquen sus conclusiones, sabemos lo que pasó. Nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un ‘telefonazo’. El gobierno no puede con sus contradicciones”, comentó el jueves pasado el jefe comunal.

“No recibí telefonazo alguno, no necesito que autoridades del Estado me estén llamando para que yo me preocupe de hacer cumplir nuestra normativa interna y las leyes que nos rigen a los fiscales”, sostuvo Valencia.

“Quisiera agregar que yo no puedo instruir un sumario (…), ni siquiera puedo instruirlo legalmente (…) La decisión de instruir un sumario y las decisiones para iniciarlo, es de la fiscal regional (Metropolitana Oriente, Lorena Parra), no es mía”, agregó el fiscal nacional.

Consultado por la polémica que se generó tras la decisión del Ministerio Público, que Carter calificó como “un tiro en la espalda del fiscal nacional”, Valencia sostuvo que “es lamentable que se piense que nosotros nos hemos enfrentado con el alcalde Carter (…) porque no hemos realizado ninguna acción en ese sentido”. “No sé si esa es la sensación que quedó, si así fuera sería lamentable, porque no es lo que ha ocurrido”, indicó el jefe del Ministerio Público.

Asimismo, el fiscal Valencia lamentó que se haya filtrado el nombre del fiscal que está siendo objeto del sumario. “Unas de las principales preocupaciones en las causas de crimen organizado y una de las medidas que pronto vamos a adoptar, y que adoptamos al menos en la zona Norte, es despersonalizar las investigaciones”, por la seguridad de los fiscales, sostuvo Valencia.

“En este caso específico, ha sido un incidente muy lamentable, nosotros no hemos puesto el nombre del fiscal en la palestra, no hemos sido nosotros los que lo hemos transmitido. Lamentablemente hoy día, solicité a Carabineros que se hiciera una evaluación de seguridad de la situación de este fiscal. Hoy día está con protección policial, eso no es deseable”, agregó.

Consultado si acciones como la de Carter -respecto de la demolición de las “narco-casas”- ayudan en el combate contra el crimen organizado, el fiscal nacional sostuvo que “me parece que los incidentes de esta naturaleza en nada ayudan, porque transmiten a la comunidad la impresión de una descoordinación que es inaceptable. Las instituciones tenemos que trabajar armónicamente y coordinadas. En ese sentido, el incidente de esta semana en nada ayuda”.

“Sin embargo, si desde el diagnóstico comunal, o desde el diagnóstico del territorio, surge que eventualmente hay lugares donde se está vendiendo droga y que, eventualmente, demoler esos lugares podría contribuir a que deje de venderse droga en el lugar y que no vuelvan a cometerse otros delitos (…) por supuesto que me parece un esfuerzo positivo”, destacó Ángel Valencia.

Cabe recordar que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se reunirá este lunes con el fiscal Nacional para coordinar acciones en conjunto para combatir el crimen organizado y, además, conversar sobre la efectividad y legalidad de la iniciativa que los enfrentó la semana pasada.