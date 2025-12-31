SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos

    El detrimento perpetrado al árbol, de 600 años de antigüedad, activó una investigación por presunto daño ambiental, luego de una denuncia presentada por Conaf tras la difusión del hecho en redes sociales.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Fiscalía Regional de Los Ríos inició diligencias investigativas ante un presunto daño ambiental que afectó a un ejemplar de coihue con más de seis siglos de antigüedad, conocido como el "Coihue Abuelo", ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

    El caso quedó en manos de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, luego de una denuncia presentada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) la semana pasada.

    Al respecto, este martes el fiscal Carlos Bahamondes, perteneciente a dicho departamento del Ministerio Público en Los Ríos, explicó que el hecho tomó relevancia pública luego de ser difundido en redes sociales y posteriormente ingresada la denuncia correspondiente.

    “En relación con la extracción de parte de la corteza de un árbol, consistente en un coihue de 600 años aproximadamente, ubicado en la Reserva Forestal Mocho Choshuenco, el hecho fue, en su oportunidad, difundido en redes sociales, por lo cual también se hizo una denuncia directa por el director de Conaf en Fiscalía”, señaló.

    Según los antecedentes, el daño fue detectado a comienzos de diciembre por funcionarios de Conaf durante una inspección de rutina en la reserva.

    El árbol, que es monitoreado desde hace años por investigadores de la Universidad Austral de Chile debido a su longevidad y alto valor ecológico, presentaba una extracción reciente de corteza en su tronco, lo que podría comprometer su salud a mediano y largo plazo.

    Basado en esos hechos, el fiscal Bahamondes confirmó que ya se impartieron instrucciones concretas para esclarecer lo ocurrido.

    “La Fiscalía de Los Ríos ha emitido una orden de investigar que está siendo actualmente trabajada por la Unidad de Delitos Medioambientales, esperando que este hecho y estas diligencias sean informadas a fin de tomar una pronta decisión”, precisó, dejando abierta la posibilidad de eventuales responsabilidades penales.

    Denuncia de Conaf

    Desde Conaf, el director regional de Los Ríos, Arnoldo Shibar, explicó que la denuncia busca establecer cómo se produjo la afectación y quiénes serían los responsables.

    En paralelo, la institución adoptó medidas preventivas inmediatas, como el cierre temporal del sendero que conduce al árbol, el refuerzo de patrullajes de guardaparques y la evaluación de instalar cámaras de vigilancia y señalética informativa en el sector.

    Desde la Universidad Austral de Chile se realizó una evaluación del ejemplar y se confirmó que el daño se concentra en una zona acotada del fuste.

    Si bien, el árbol mantiene una copa activa y un buen follaje, se advirtió que el principal riesgo es el ingreso de patógenos, especialmente hongos, que podrían colonizar la herida y provocar un deterioro progresivo del ejemplar.

    Cabe señalar que el Coihue Abuelo es considerado uno de los principales atractivos naturales de la reserva y un símbolo del patrimonio ecológico de la Región de Los Ríos.

