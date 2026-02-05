SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    En el Ministerio Público esperan que la Corte de Apelaciones de Santiago revierta el escenario, aunque en el intertanto seguirán con diligencias. Sobre el resultado, insisten en que había elementos suficientes para acreditar los hechos imputados, de lo contrario -aseguran- no habrían obtenido las órdenes de detención.

    Por 
    Leslie Ayala
     
    María Catalina Batarce

    Desde que se abrió la indagación vinculada a presuntos delitos de fraude al Fisco en la adjudicación y ejecución de convenios por parte de la Fundación ProCultura en distintas regiones del país, el Ministerio Público ha enfrentado distintos traspiés.

    Hubo cambio de fiscales, se reprochó la legalidad de ciertas diligencias -como el pinchazo del teléfono de Josefina Huneeus- y también persecutores han recibido la negativa para ejecutar ciertas medidas intrusivas por parte de tribunales.

    Pero no esperaban un nuevo revés, menos en la etapa de formalización de la causa. Este martes, el juez Patricio Álvarez sostuvo que la Fiscalía no logró acreditar la existencia de los delitos que se imputaron a Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, rechazando decretar su prisión preventiva.

    Según sostuvo el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, el Ministerio Público habría presentado antecedentes contradictorios, no logrando probar que los imputados mantenían ánimo y concierto para defraudar al Fisco, elemento central de la imputación de los fiscales.

    El golpe fue duro. Eso sí, el desarrollo de las distintas jornadas fue dando ciertas luces de lo que podría ocurrir. Sabían que no estaba garantizado “el triunfo” y que había una posibilidad cierta de derrota.

    Conocían, además, el perfil del juez Álvarez, por lo que su fallo no fue del todo sorpresivo. Durante la audiencia, además, percibieron una predisposición a no considerar seriamente los argumentos de los querellantes institucionales, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y que fueron vistos casi como un trámite.

    Al interior de la Fiscalía interpretan que se trata de un juez complejo para el Ministerio Público. Recuerdan que en otras ocasiones ha rechazado diligencias relevantes, como el alzamiento del secreto bancario en una causa importante vinculada a la diputada Karol Cariola, hoy senadora. En ese sentido, lo consideran parte del grupo de jueces más duros del Séptimo Juzgado de Garantía, con un perfil garantista, pero —según ellos— garantista con cierto tipo de imputados.

    En la Fiscalía existe la convicción de que, si los imputados hubieran tenido otra vinculación o afiliación política, el resultado habría sido distinto.

    Fuentes consultadas por este medio creen que el juez se equivoca al sostener que no existen presupuestos materiales del delito, porque en el caso del fraude al Fisco no es necesario, en esta etapa procesal, demostrar que los imputados se quedaron con el dinero. Bastaba, recalcan, con acreditar su uso indebido, mal uso o incluso su inversión, para configurar el delito. Como ocurre en el caso que afecta a Cathy Barriga, por ejemplo.

    Respecto de la participación, dicen que es inverosímil que se plantee siquiera esta discusión, ya que si una ONG se adjudica un convenio y los fondos se destinan a otros fines, como lo son fondos mutuos, lo lógico es pensar que los responsables son quienes están a cargo. Por eso consideran que el juez actuó de manera parcial y confían en que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión.

    En la Fiscalía entienden que la prisión preventiva no debe aplicarse automáticamente en todos los casos, pero sostienen que este sí reviste gravedad. Recuerdan que la jueza Carla Capello estimó que existían antecedentes suficientes para ordenar detenciones, lo que refuerza su postura. Afirman, en ese sentido, que no es comprensible que con sólo cinco días de diferencia, el criterio del mismo tribunal hubiese variado tanto.

    Con todo, en la Fiscalía asumen que la investigación ha tenido falencias y “ripios”, pero lo explican en parte por decisiones políticas que, a su juicio, terminan influyendo en resoluciones judiciales, como ocurrió —según ellos— cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuestionó al fiscal Patricio Cooper.

    Otro punto que les llamó la atención fue la rapidez del fallo: después de cuatro jornadas de audiencia, el juez resolvió en apenas 15 minutos, lo que les pareció extraño para una decisión de esta magnitud. Lo lógico, sostienen desde el Ministerio Público, era que al término de las réplicas, suspendiera la audiencia, y comunicara su decisión al día siguiente, o que al menos hubiese hecho un receso.

    Además, consideran contradictorio que el juez haya afirmado que no estaban acreditados los presupuestos materiales ni la participación, y aun así decretara una medida cautelar. Desde la perspectiva del ente persecutor, si realmente no existían esos antecedentes, lo lógico habría sido dejar a los imputados sin ninguna medida. Las cautelares, incluso las menos gravosas, se dictan cuando el tribunal da por acreditados los hechos y la participación.

    Por eso, estiman incoherente que, tras una fuerte crítica a la investigación, igualmente haya impuesto una medida cautelar, aunque fuera la más leve.

    Como sea, la idea que se repite por estos días en el Ministerio Público es que estas investigaciones y procesos son largos, por lo que queda mucho paño por cortar.

    “Las causas complejas no se resuelven en una audiencia”, dijo escuetamente el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios a La Tercera.

    Más sobre:ProCulturaFiscalíaPatricio ÁlvarezAlberto Larraín

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores

    Minsal aprueba norma técnica que regula legislación sobre enfermedades poco frecuentes

    Kast termina visita a Hungría: se reúne con Orbán, aplaude su modelo migratorio y prepara arribo a Italia

    Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

    Por qué Trump insiste en su llamado a los republicanos a “nacionalizar el voto” en las próximas elecciones

    Lo más leído

    1.
    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    2.
    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    3.
    Abogados del CDE piden a Boric que el próximo consejero sea funcionario de carrera

    Abogados del CDE piden a Boric que el próximo consejero sea funcionario de carrera

    4.
    Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

    Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

    5.
    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores
    Chile

    Tres personas son detenidas en procedimiento policial de Cerro Navia: se incautó drogas, armas y cargadores

    Minsal aprueba norma técnica que regula legislación sobre enfermedades poco frecuentes

    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM
    Negocios

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico
    El Deportivo

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    La nueva fecha que se evalúa para reprogramar el partido entre Huachipato y la U en Talcahuano

    Pablo Mouche responde a las duras acusaciones de Daniel Morón en Colo Colo: “En el tiempo que estuve en el club nunca lo vi”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump
    Mundo

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Por qué Trump insiste en su llamado a los republicanos a “nacionalizar el voto” en las próximas elecciones

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió