Fiscalía de Coquimbo entrega detalles por investigación de muerte de Ana María Pizarro

La Fiscalía Regional de Coquimbo informó este miércoles que está realizando distintas pericias para esclarecer la muerte de Ana María Pizarro (56), cuyos restos fueron encontrados durante este fin de semana, en la ciudad de La Serena.

Luego de 16 días de haberle perdido su rastro, el pasado sábado 19 de abril, se encontraron restos descuartizados en el sector de Cuatro Esquinas, específicamente en una acequia emplazada entre la avenida El Salto y la Ruta 5 Norte.

Ese día la familia confirmó que los restos correspondían a la mujer desaparecida desde el pasado 3 de abril.

Desde el Ministerio Público señalaron mediante un comunicado que los restos hallados “son ahora objeto de pericias de ADN para corroborar la identidad de los mismos”.

Asimismo, señalaron que “la causa aún se encuentra en investigación bajo reserva a través de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos”, medida adoptada para “no entorpecer su desarrollo”.

Desde el organismo también informaron que durante esta jornada personal de la Fiscalía de La Serena y de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, recibieron y atendieron a los familiares de la mujer.

“El Ministerio Público dispuso de un equipo de contacto con los familiares de la persona de quien se presume podrían corresponder los restos, a objeto de efectuar orientación sobre el desarrollo de la causa penal, así como efectuar la contención emocional necesaria”, señalaron.

Asimismo, afirmaron que desde el primer momento de los hallazgos desde la Atención a Víctimas del Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH) ha mantenido contacto con los familiares de la víctima.

De igual forma, aseguraron “comprender” la situación familiar y esperan “agilizar cuanto antes la entrega del cuerpo una vez realizadas las diligencias necesarias de la presente causa”.

Las declaraciones del organismo se produjeron luego de que esta jornada se desarrollara una manifestación en La Serena, encabezada por la hija de la víctima, Jocelyn Pizarro, quien hizo un llamado por justicia para su madre.

“A mí me interesa que se haga justicia, que entreguen a mi mamá, porque a mi mamá me la mataron, me la mataron de la peor manera. Hay unos cobardes en la calle, libres, que me la mataron a mi mamá, me la mataron, la destrozaron como un animal”, señaló Pizarro y acusó falta de comunicación por parte del ente persecutor.