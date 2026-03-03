Fiscalía defiende investigación tras audiencia de cautela de garantías por triple homicidio en La Reina

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del imputado del triple homicidio en La Reina, Jorge Ugalde.

Concluida la cita, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, informó que el tribunal calificó como “inoficiosa” la audiencia, apuntando que no era la instancia para resolver lo que se estaba solicitando

Es así como señaló que el tribunal sostuvo que “que no era la instancia procesal para resolver lo que estaban pidiendo, que es la supuesta falta de actividad del Ministerio Público y la no concesión de determinadas diligencias".

Además detalló, durante la jornada se hizo entrega del único antecedente que estaba pendiente, que corresponde a la copia de los vaciados de los teléfonos, la cual fue solicitada por la defensa el pasado 16 de febrero.

Según explicó el fiscal esta información la tuvo antes el querellante porque lo solicitaron con anterioridad a la defensa. “El querellante lo pidió en el mes de noviembre y se le entregó en diciembre del año pasado. La defensa lo pidió en febrero y se le entregó ahora en marzo en esta audiencia”.

“La defensa señala inconsistencia en la investigación, pero a la vez señala que no tiene la carpeta completa. Los antecedentes que tenemos en la carpeta investigativa son los mismos de noviembre cuando se dio la prisión preventiva del imputado”, añadió el fiscal.

Además señaló que “llama la atención que la defensa recalca muchas inconsistencias, falta de principio de objetividad y ¿Cuál es la vía para impugnar esa falta de antecedentes? Una audiencia de revisión de prisión preventiva, situación que la defensa no ha solicitado en estos cuatro meses”.

Respecto a las diligencias realizadas, el fiscal Lanas sostuvo que “la defensa ha solicitado una serie de diligencias que principalmente dicen relación con declaraciones de testigos”, enfatizando que “la mayoría de las diligencias ya fueron efectuadas, fueron declaraciones que están tomadas, y solamente esperamos que se evacúe el informe”.

Finalmente, confirmó que la pareja del imputado y los arrendatarios continúan en calidad de imputados, sin cambios en su situación procesal, y que no hay nuevas formalizaciones por el momento.