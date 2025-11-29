BLACK SALE $990
    Nacional

    Fiscalía del Tamarugal logra prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual en La Tirana

    Durante la audiencia, el fiscal Milton Torres detalló que el abuso ocurrió en el contexto del traslado de grupos pastorales que participaban en las celebraciones de la localidad.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía del Tamarugal logra prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual en La Tirana

    La Fiscalía del Tamarugal obtuvo este sábado la prisión preventiva para un sacerdote de 44 años, formalizado por el delito de abuso sexual cometido contra una mujer durante la festividad religiosa de La Tirana, el pasado 16 de julio de 2025. El imputado se desempeñaba como asesor pastoral juvenil al momento de los hechos.

    Durante la audiencia, el fiscal Milton Torres detalló que el abuso ocurrió en el contexto del traslado de grupos pastorales que participaban en las celebraciones de la localidad. Según expuso, en una reunión social realizada en un inmueble del sector, y luego de que la víctima ingiriera alcohol hasta quedar en estado de ebriedad, el imputado, identificado como G.A.M., advirtió su situación de vulnerabilidad y se aprovechó de la relación de confianza existente.

    Según trascendió, entre las 05.30 y las 06.00 horas de la madrugada, el hombre condujo a la mujer hasta un dormitorio, donde la acostó en una cama y se recostó a su lado mientras ella permanecía sin capacidad de reacción. En ese contexto, y aprovechando su estado de inconsciencia, la agredió sexualmente, en un momento en que ella no tenía posibilidad de oponerse debido a su condición etílica y la afectación de sus facultades volitivas y cognitivas.

    El fiscal presentó la declaración de la víctima y las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, solicitando la prisión preventiva del imputado. La medida cautelar fue acogida por el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, que fijó un plazo de investigación de 100 días.

    “Actualmente están pendientes diligencias que buscan clarificar aún más los hechos y determinar particularmente el daño sufrido por la víctima. En eso estamos enfocados: en avanzar en la investigación y en brindar apoyo y reparación a la afectada”, señaló el fiscal Torres.

    Más sobre:TamarugalLa TiranaPozo AlmonteRegión de TarapacáAbuso SexualReligiónCuraSacerdote

