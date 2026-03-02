Fiscalía en búsqueda de “Víctor”: el guardaespaldas de Gyvens que estaría prófugo y es indagado por su rol en sicariato

La primera vez que Gyvens Larregue se contactó con “Víctor” fue en junio o julio de 2024 a través de un amigo venezolano llamado Carlos. En ese momento, el cantante de los Reggaeton Boys era propietario de dos locales nocturnos en barrio Bellavista y buscaba protección ya que integrantes del Tren de Aragua habrían empezado a extorsionarlo por sus locales en el barrio.

“Saludé a Víctor y le invité algo y le fui hablando todo lo que me había pasado con las extorsiones. Me dijo que no tenía que hacerles caso, porque o si no me iban a extorsionar cada vez con más dinero. Víctor dice que conocía a los sujetos que me extorsionaron, por lo que Carlos dijo que llegaran a un acuerdo para que me cuidaran. Entonces Víctor me ofrece cuidarme a cambio de $100 mil cada vez que iban. Víctor era maleante, hombre de calle, estaba armado. Él decía que era anti Tren, junto a sus compas”, se lee en la declaración de Laguerre a la Fiscalía en la que relató la primera vez que se reunió con su nuevo guardaespaldas.

Según fuentes del Ministerio Público, cualquier organización criminal que no sea Tren de Aragua o sea contraria a esta puede ser denominada “anti Tren”. Víctor le habría dicho a Laguerre que tuvo conflictos con la organización venezolana en países como Perú o Colombia.

El nuevo guardaespaldas, acorde a la declaración del reguetonero, es venezolano, de unos 27 o 28 años, flaco, pelo corto, tez trigueña y de ojos oscuros. Eso es todo lo que sabe hasta ahora de quien la investigación del Ministerio Público indica como el responsable de contactar al sicario que acabó con la vida de Jaime Solanes en la mañana del 26 de marzo de 2025.

A casi un año del hecho, la investigación de la Fiscalía ECOH por el asesinato de Solanes tiene a casi todos los involucrados ya identificados: Miguel Ángel Cerda, el presunto autor intelectual; Gyvens Laguerre, quien habría sido cómplice de Cerda en la planificación; Nerio Escalante, imputado como el conductor del auto mediante el cual escapó el sicario; y Jhoylan García, el presunto sicario quien es apodado como “El Causa”. El único prófugo y que aún no logra ser identificado es “Víctor”.

El rol del guardaespaldas

Según la declaración de Laguerre, “Víctor” conoció a su exsuegro, Miguel Ángel Cerda, a finales de enero de 2025 después de que él los presentara a ambos. Desde esa fecha, los dos habrían empezado a coincidir en diferentes ocasiones en la casa del rostro de los Reggaeton Boys.

Cerda, quien ya estaba conflictuado con su cuñado Jaime Solanes por una herencia, supo por parte de Laguerre que “Víctor” estaba encargado de su seguridad por los conflictos que tenía en el barrio Bellavista.

En ese contexto, Cerda llamó a Gyvens para saber si se podía reunir con Víctor en el domicilio del músico, quien, según su misma declaración, aceptó concretar tal encuentro en su casa.

Según sostuvo el Ministerio Público en la formalización de Laguerre y Cerda, en esta primera reunión los tres habrían acordado concretar el asesinato de Solanes, siendo Víctor el encargado de contactar al sicario, a quien llamó “El Causa” y quien hasta ahora sería sindicado por el Ministerio Público como Jhoylan García.

Los tres habrían sostenido otra reuniones en el domicilio de Gyvens durante los días anteriores al asesinato. Incluso, como detalló el fiscal Héctor Barros en la formalización de la semana pasada, Cerda, Gyvens y Víctor se habrían reunido el mismo día del homicidio en la casa del cantante.

Unos días antes del asesinato de Solanes, el guardaespaldas se habría encargado de planificar los últimos detalles del plan. Para esto, contactó a Nerio Montiel, un ciudadano venezolano que se encargaría del traslado del sicario tras concretar el hecho.

“Fui contactado para hacer un servicio que consistía en ir a buscar un dinero, que me contactó un sujeto a quién conozco como Víctor, de nacionalidad venezolana, pero que no sé su nombre completo”, se lee en la declaración de Montiel -hoy en prisión preventiva- ante la Fiscalía.

Ambos, según antecedentes del Ministerio Público, habrían concurrido en al menos tres ocasiones a los alrededores de la empresa de plásticos de Jaime Solanes para “estudiar el lugar y dar cumplimiento a lo encomendado por el imputado Gyvens Laguerre”.

Finalmente, según el testimonio de Montiel, “el día de los hechos, yo llegué con Víctor, a él lo recogí creo en Placer, en el sector de Franklin, quien como señalé me llamó para ir a buscar un dinero. (A Víctor) lo llamaron por teléfono y se volvió loco y empezó a gritar, llegando un segundo sujeto quien se sube atrás del copiloto y me comienzan a amenazar. Pregunté por la muchacha que iba a entregar el dinero y me señalaron si me iba a hacer matar, que arrancara. Nunca escuché disparos, solo manejé ya que ellos me lo pidieron, llevándolos cerca de Nataniel Cox, bajándose primero el que se montó en el auto y unas dos casas más adelante se bajó Víctor”.

Si bien Montiel nunca recibió su parte del pago por el sicariato, Víctor sí lo habría hecho. Unos días después del hecho, el guardaespaldas se encontró con Gyvens y le comentó que había ganado “un billete por la vuelta de parte de Miguel Ángel”. Incluso, según el testimonio del cantante, “Víctor, después del homicidio, unas semanas después, llegó a entregar un reloj para mi hijo como regalo de cumpleaños”.

Según fuentes del Ministerio Público, el exguardaespaldas de Laguerre habría salido en una fecha indeterminada del país. Su captura e identificación siguen en proceso por parte de la Fiscalía ECOH.