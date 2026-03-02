SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía en búsqueda de “Víctor”: el guardaespaldas de Gyvens que estaría prófugo y es indagado por su rol en sicariato

    Según fuentes del Ministerio Público, el ciudadano venezolano habría salido del país en una fecha indeterminada. Su identificación y detención siguen en proceso por parte de la Fiscalía ECOH y Carabineros.

    Por 
    Tomás Gómez
    Diego Martin

    La primera vez que Gyvens Larregue se contactó con “Víctor” fue en junio o julio de 2024 a través de un amigo venezolano llamado Carlos. En ese momento, el cantante de los Reggaeton Boys era propietario de dos locales nocturnos en barrio Bellavista y buscaba protección ya que integrantes del Tren de Aragua habrían empezado a extorsionarlo por sus locales en el barrio.

    “Saludé a Víctor y le invité algo y le fui hablando todo lo que me había pasado con las extorsiones. Me dijo que no tenía que hacerles caso, porque o si no me iban a extorsionar cada vez con más dinero. Víctor dice que conocía a los sujetos que me extorsionaron, por lo que Carlos dijo que llegaran a un acuerdo para que me cuidaran. Entonces Víctor me ofrece cuidarme a cambio de $100 mil cada vez que iban. Víctor era maleante, hombre de calle, estaba armado. Él decía que era anti Tren, junto a sus compas”, se lee en la declaración de Laguerre a la Fiscalía en la que relató la primera vez que se reunió con su nuevo guardaespaldas.

    Según fuentes del Ministerio Público, cualquier organización criminal que no sea Tren de Aragua o sea contraria a esta puede ser denominada “anti Tren”. Víctor le habría dicho a Laguerre que tuvo conflictos con la organización venezolana en países como Perú o Colombia.

    El nuevo guardaespaldas, acorde a la declaración del reguetonero, es venezolano, de unos 27 o 28 años, flaco, pelo corto, tez trigueña y de ojos oscuros. Eso es todo lo que sabe hasta ahora de quien la investigación del Ministerio Público indica como el responsable de contactar al sicario que acabó con la vida de Jaime Solanes en la mañana del 26 de marzo de 2025.

    A casi un año del hecho, la investigación de la Fiscalía ECOH por el asesinato de Solanes tiene a casi todos los involucrados ya identificados: Miguel Ángel Cerda, el presunto autor intelectual; Gyvens Laguerre, quien habría sido cómplice de Cerda en la planificación; Nerio Escalante, imputado como el conductor del auto mediante el cual escapó el sicario; y Jhoylan García, el presunto sicario quien es apodado como “El Causa”. El único prófugo y que aún no logra ser identificado es “Víctor”.

    El rol del guardaespaldas

    Según la declaración de Laguerre, “Víctor” conoció a su exsuegro, Miguel Ángel Cerda, a finales de enero de 2025 después de que él los presentara a ambos. Desde esa fecha, los dos habrían empezado a coincidir en diferentes ocasiones en la casa del rostro de los Reggaeton Boys.

    Cerda, quien ya estaba conflictuado con su cuñado Jaime Solanes por una herencia, supo por parte de Laguerre que “Víctor” estaba encargado de su seguridad por los conflictos que tenía en el barrio Bellavista.

    En ese contexto, Cerda llamó a Gyvens para saber si se podía reunir con Víctor en el domicilio del músico, quien, según su misma declaración, aceptó concretar tal encuentro en su casa.

    Según sostuvo el Ministerio Público en la formalización de Laguerre y Cerda, en esta primera reunión los tres habrían acordado concretar el asesinato de Solanes, siendo Víctor el encargado de contactar al sicario, a quien llamó “El Causa” y quien hasta ahora sería sindicado por el Ministerio Público como Jhoylan García.

    Los tres habrían sostenido otra reuniones en el domicilio de Gyvens durante los días anteriores al asesinato. Incluso, como detalló el fiscal Héctor Barros en la formalización de la semana pasada, Cerda, Gyvens y Víctor se habrían reunido el mismo día del homicidio en la casa del cantante.

    Unos días antes del asesinato de Solanes, el guardaespaldas se habría encargado de planificar los últimos detalles del plan. Para esto, contactó a Nerio Montiel, un ciudadano venezolano que se encargaría del traslado del sicario tras concretar el hecho.

    “Fui contactado para hacer un servicio que consistía en ir a buscar un dinero, que me contactó un sujeto a quién conozco como Víctor, de nacionalidad venezolana, pero que no sé su nombre completo”, se lee en la declaración de Montiel -hoy en prisión preventiva- ante la Fiscalía.

    Ambos, según antecedentes del Ministerio Público, habrían concurrido en al menos tres ocasiones a los alrededores de la empresa de plásticos de Jaime Solanes para “estudiar el lugar y dar cumplimiento a lo encomendado por el imputado Gyvens Laguerre”.

    Finalmente, según el testimonio de Montiel, “el día de los hechos, yo llegué con Víctor, a él lo recogí creo en Placer, en el sector de Franklin, quien como señalé me llamó para ir a buscar un dinero. (A Víctor) lo llamaron por teléfono y se volvió loco y empezó a gritar, llegando un segundo sujeto quien se sube atrás del copiloto y me comienzan a amenazar. Pregunté por la muchacha que iba a entregar el dinero y me señalaron si me iba a hacer matar, que arrancara. Nunca escuché disparos, solo manejé ya que ellos me lo pidieron, llevándolos cerca de Nataniel Cox, bajándose primero el que se montó en el auto y unas dos casas más adelante se bajó Víctor”.

    Si bien Montiel nunca recibió su parte del pago por el sicariato, Víctor sí lo habría hecho. Unos días después del hecho, el guardaespaldas se encontró con Gyvens y le comentó que había ganado “un billete por la vuelta de parte de Miguel Ángel”. Incluso, según el testimonio del cantante, “Víctor, después del homicidio, unas semanas después, llegó a entregar un reloj para mi hijo como regalo de cumpleaños”.

    Según fuentes del Ministerio Público, el exguardaespaldas de Laguerre habría salido en una fecha indeterminada del país. Su captura e identificación siguen en proceso por parte de la Fiscalía ECOH.

    Más sobre:GyvensSicariatoQuinta NormalSolanesFiscalía ECOH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    “No es que la gente ande histérica, pero hay susto”: chilenos describen el clima de tensión bajo el fuego en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    “De ellos depende”: el llamado de Boric a la oposición a destrabar Sala Cuna Universal ante inminente cierre del ciclo legislativo

    2.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    3.
    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

    4.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    5.
    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers