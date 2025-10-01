SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

El jefe del Ministerio Público acusó una visión "completamente sesgada” tras las afirmaciones de la abogada Karina Riquelme sobre un supuesto pinchazo telefónico en el que un sospechoso habría hablado del destino de la activista desaparecida.

José NavarretePor 
José Navarrete
Julia Chuñil, lleva casi un año desaparecida en la Región de Los Ríos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó las afirmaciones que hizo la abogada Karina Riquelme a propósito de un supuesto pinchazo telefónico recabado en el marco de la indagatoria por la desaparición de Julia Chuñil.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que la querellante realizó una interpretación parcial y sesgada de lo que serían antecedente de una causa reservada e informó que se está indagando una eventual filtración en la indagatoria.

Aludiendo el supuesto pinchazo, Riquelme aseguró que el empresario Juan Carlos Morstadt “ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil, la quemaron”.

Filtración se habría originado en petición al tribunal

Consultado por el tema, en una actividad en el cuartel de la PDI en Estación Central, la tarde de este miércoles, Valencia explicó que se está investigando “una aparente filtración de una petición presentada por un fiscal ante el tribunal competente para justificar la solicitud de diligencias de investigación que requieren la autorización de un juez”.

“Me parece que lo que se ha publicado por la prensa no refleja de alguna manera alguna, puedo afirmarlo con seriedad, el contenido íntegro de la investigación que es bastante más compleja que esa“, manifestó.

La autoridad del ente persecutor dijo además lamentar que un interviniente “intente transmitir la existencia de una diligencia o el supuesto contenido de una diligencia reservada en el contexto en que esa investigación está precisamente reservada”.

“La Fiscalía de Los Ríos abrió una investigación a propósito de esta aparente filtración de un antecedente que debía estar reservado en el tribunal que, insisto, aún en el caso de ser efectivo, sería incluso muy parcial e incluso me atrevo a decir que también muy sesgado del contenido de esa investigación”, apuntó.

Valencia insistió en que hasta ahora no se puede deducir que es lo que ha ocurrido con Julia Chuñil y “hay múltiples hipótesis de investigación o de explicación de los hechos”.

“Entiendo que es una abogada querellante la que estaría sosteniendo que habría un antecedente de una investigación reservaba y que estaría afirmando que ese antecedente revelaría estos dichos de una persona en la investigación. Sin afirmar o negar la existencia de esos dichos, solo afirmar que aún en el caso que fuera cierto, no cabe duda que es completamente sesgada”, recalcó.

Asimismo, respaldó la labor que está desarrollando la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, como persecutora a cargo de la causa, respondiendo a la petición que está haciendo la familia de la activista para que la indagatoria sea asumida por un persecutor de otra zona.

“La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que cuando una investigación es compleja y grave, el fiscal nacional puede disponer que ella sea llevada directamente por parte de un fiscal regional. En este caso, es la fiscal regional de Los Ríos, la que tiene a su cargo la investigación por designación del fiscal nacional. Pero junto con aquello, está contando con todo el apoyo de los equipos de la Fiscalía Nacional para poder esclarecer los hechos y en definitiva dar con el paradero de la señora Chuñil”, afirmó Valencia.

Julia del Carmen Chuñil Catricura, de 72 años, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y defensora ambiental, fue vista por última vez el viernes 8 de noviembre de 2024 en su casa en Máfil, Región de Los Ríos. Estaba junto a su perro de nombre Cholito, un cachorro mestizo, de tres meses, color negro con pecho color blanco.

La familia sostiene que la dirigenta mapuche estaba recibiendo amenazas por disputas sobre el terreno de la comunidad que dirigía en una zona de bosque nativo.

El caso motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una resolución de medidas cautelares solicitando a Chile redoblar los esfuerzos para determinar el paradero de la lideresa ambientalista.

Más sobre:Julia ChuñilFiscalía de Los RíosÁngel ValenciaKarina Riquelme

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio
Negocios

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League
El Deportivo

Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League

Histórica participación: Chile competirá en todas las pruebas del Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025

En vivo: España se enfrenta a México en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel