Fiscalía pide mantener a Vivanco en prisión preventiva: “Podría haber una intención de abandonar el país”

La Fiscalía de Los Lagos solicitó a la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantener la medida cautelar de prisión preventiva que el 7° Juzgado de Garantía impuso para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco el 30 de enero.

Este lunes, el tribunal de alzada analizó la apelación que la defensa de la exmagistrada presentó para revertir la medida cautelar de la exjueza imputada de delitos de cohecho y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa.

Claudia Ortega Forner, abogada de la Fiscalía de Los Lagos, compareció por parte del Ministerio Público.

La abogada recalcó que Vivanco arriesga más de cinco años de cárcel por los delitos imputados, insistiendo en que fueron reiterados.

En esa línea, sostuvo que “no cabe duda que llevándose a juicio tendrá una pena de presidio efectivo”.

“Esto ha sido un escándalo de las mayores proporciones”, manifestó.

La abogada planteó que “las alegaciones que ha hecho la defensa en relación con la incorporación de las convenciones de derechos humanos en relación con el adulto mayor, han sido consideradas por el tribunal al momento de dictar su resolución”.

“Se ha habilitado un lugar especial para que la imputada pueda cumplir su prisión preventiva, dándole un privilegio respecto de otras personas, por cierto. Y, por lo tanto, entendemos que se cumplen todas las condiciones para esto”, comentó.

Por otro lado, sostuvo que además de peligro para la seguridad de la sociedad, existiría peligro para el desarrollo de la investigación y de fuga.

“Decretar la revocación de la prisión preventiva generaría, para nuestro gusto, un peligro, además, para la investigación, por el nivel de contacto que se tiene, por el nivel de información que se maneja. Las redes que ella pueda tener son insospechadas”, advirtió.

Ortega explicó que la otrora vocera del máximo tribunal “nunca pensó que iba a estar privada de libertad”.

“Y, pensando en los antecedentes que se tienen por parte del Ministerio Público, creo que podría haber una intención también de poder abandonar el país quizás por una vía no facultada para ello, en caso de verse presionada para ello”, aseguró.

La abogada del Ministerio Público dijo que hay circunstancias que ameritan mantener la medida privativa de libertad que la imputada cumple en la “Capitán Yáber para mujeres” que funciona en San Joaquín.

Por ello, pidió que que se confirme la resolución del 7° Juzgado de Garantía que decretó la prisión preventiva de la exministra y se rechace el recurso de apelación interpuesto por su defensa.