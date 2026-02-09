SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía pide mantener a Vivanco en prisión preventiva: “Podría haber una intención de abandonar el país”

    Claudia Ortega Forner, abogada de la Fiscalía de Los Lagos, pidió que que se confirme la resolución del 7° Juzgado de Garantía que decretó la medida cautelar contra la exjueza.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Fiscalía de Los Lagos solicitó a la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantener la medida cautelar de prisión preventiva que el 7° Juzgado de Garantía impuso para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco el 30 de enero.

    Este lunes, el tribunal de alzada analizó la apelación que la defensa de la exmagistrada presentó para revertir la medida cautelar de la exjueza imputada de delitos de cohecho y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa.

    Claudia Ortega Forner, abogada de la Fiscalía de Los Lagos, compareció por parte del Ministerio Público.

    La abogada recalcó que Vivanco arriesga más de cinco años de cárcel por los delitos imputados, insistiendo en que fueron reiterados.

    En esa línea, sostuvo que “no cabe duda que llevándose a juicio tendrá una pena de presidio efectivo”.

    “Esto ha sido un escándalo de las mayores proporciones”, manifestó.

    La abogada planteó que “las alegaciones que ha hecho la defensa en relación con la incorporación de las convenciones de derechos humanos en relación con el adulto mayor, han sido consideradas por el tribunal al momento de dictar su resolución”.

    “Se ha habilitado un lugar especial para que la imputada pueda cumplir su prisión preventiva, dándole un privilegio respecto de otras personas, por cierto. Y, por lo tanto, entendemos que se cumplen todas las condiciones para esto”, comentó.

    Por otro lado, sostuvo que además de peligro para la seguridad de la sociedad, existiría peligro para el desarrollo de la investigación y de fuga.

    “Decretar la revocación de la prisión preventiva generaría, para nuestro gusto, un peligro, además, para la investigación, por el nivel de contacto que se tiene, por el nivel de información que se maneja. Las redes que ella pueda tener son insospechadas”, advirtió.

    Ortega explicó que la otrora vocera del máximo tribunal “nunca pensó que iba a estar privada de libertad”.

    “Y, pensando en los antecedentes que se tienen por parte del Ministerio Público, creo que podría haber una intención también de poder abandonar el país quizás por una vía no facultada para ello, en caso de verse presionada para ello”, aseguró.

    La abogada del Ministerio Público dijo que hay circunstancias que ameritan mantener la medida privativa de libertad que la imputada cumple en la “Capitán Yáber para mujeres” que funciona en San Joaquín.

    Por ello, pidió que que se confirme la resolución del 7° Juzgado de Garantía que decretó la prisión preventiva de la exministra y se rechace el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

    Más sobre:Trama bielorrusaFiscalía de Los LagosÁngela VivancoCorte de Apelaciones de SantiagoClaudia Ortega Forner

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    Lo más leído

    1.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    2.
    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    3.
    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    4.
    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    5.
    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje
    Chile

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP
    Negocios

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U
    El Deportivo

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre