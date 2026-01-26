Fiscalía pide prisión preventiva para la exjueza Ángela Vivanco por trama bielorrusa

La Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

En el marco de la llamada trama bielorrusa, la exjueza fue formalizada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

La exintegrante del máximo tribunal fue detenida por Carabineros la noche de este domingo y compareció esposada ante el magistrado Cristián Sánchez.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, narró los hechos por los que se formalizó a Vivanco y el fiscal Marco Muñoz fundamentó la solicitud de cautelares.

De acuerdo a la indagatoria, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Se presume que los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

“Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”, afirmó la fiscal.

La audiencia de formalización de Vivanco se inició cerca del mediodía de este lunes y fue suspendida a eso de las 13.30 horas.

Se espera que se retome durante la tarde.