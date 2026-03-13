Fiscalía reactiva causa por delitos de lesa humanidad en el estallido y toma declaración a general Araya y exministro Chadwick

Aunque ya han transcurrido más de seis años del estallido social del 18 de octubre de 2019, la causa relativa a delitos de lesa humanidad sigue vigente y en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Si bien durante los últimos meses no se ha conocido públicamente de movimientos en dicho proceso -más allá de reproches expresados por la defensa del exministro Andrés Chadwick-, la jornada del jueves 12 de marzo se realizaron diligencias consideradas clave.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, por instrucción de fiscal Castro Bekios el persecutor Cristián Aguilar se trasladó hasta la Región Metropolitana para tomar una serie de declaraciones.

En dependencias de la Fiscalía Nacional se recabó el testimonio del general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien en 2019 se desempeñaba como jefe de la Zona Araucanía Control de Orden Público, y un año después, en 2020, asumió como jefe de la Zona Metropolitana.

Durante la jornada, además, se tomó declaración a Mario Rozas, quien en la época del estallido ejercía como general director de Carabineros.

Además, el fiscal Aguilar interrogó al otrora general director Ricardo Yáñez, quien en la época del periodo indagado se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, área a cargo de las unidades operativas de la policía uniformada.

Asimismo, se incluyó en la ronda de declaraciones al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

En el marco de esta indagatoria, se pesquisa una posible sistematización de los apremios que se produjeron en el marco de las protestas.