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    Fiscalía rechaza solicitud de nulidad en megafraude por licencias tras cuestionamientos a jueza: “Las defensas no tienen agravio alguno”

    La magistrada Alejandra García se inhabilitó del juicio tras confirmarse que la Corte Suprema le abrió un cuaderno de remoción por presuntamente haber salido del país mientras estaba con reposo médico. Defensas de los imputados pidieron la nulidad del proceso.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Esta jornada, se conoció que la jueza Alejandra García se inhabilitó del juicio por el megafraude de licencias médicas en Fonasa, tras confirmarse que a la magistrada se le abrió un cuaderno de remoción por presuntamente haber salido del país mientras estaba, precisamente, con reposo médico.

    Y, aunque la investigación administrativa al respecto terminó con su sobreseimiento definitivo, la autoridad judicial decidió dar un paso al costado del juicio para evitar cualquier cuestionamiento sobre la sentencia y resguardar la confianza pública en la administración de justicia, según una resolución a la que tuvo acceso La Tercera.

    En este marco, las defensas de los imputados, tanto públicas como privadas, presentaron un incidente de nulidad, al considerar que el juicio está viciado desde que la jueza supo del sumario en su contra, por lo que alegan una vulneración a garantías constitucionales del debido proceso. Este incidente será resuelto por el tribunal en una audiencia fijada para este viernes.

    Y esta tarde, desde la Fiscalía Metropolitana Oriente rechazaron la posibilidad de que se anule el juicio, al relevar que durante los 3 años y medio que ha durado la investigación y la presentación de prubas, se ha respetado el debido proceso y que no existe causa legal de inhabilidad, “ya que las defensas no tienen agravio alguno”.

    Mediante un comunicado, señalaron que “ad portas de la lectura del veredicto, las defensas públicas y privadas solicitaron este jueves la nulidad del juicio esgrimiendo que una de las juezas del Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal, era una de las magistradas a la que se le abrió cuaderno de remoción por haber viajado con licencia médica. Por lo anterior, el 7 TOP, resolverá mañana a las 9:30, en la sala C-503 , si continua con la fase final del juicio, o lo anula”.

    Agregan que “como Fiscalía Oriente, destacamos que el proceso y debate jurídico se realizado en tiempos oportunos, donde se ha respetado el debido proceso en todo el ciclo investigativo: inicio de la indagatoria (con causa desformalizada); detención, formalización, acusación, preparación de juicio oral y durante toda la extensa audiencia de juicio oral de casi un año”.

    “No existe causal legal de inhabilidad, ni tampoco de nulidad, ya que, las defensas no tienen agravio alguno. Esto solo demuestra una mala práctica de alargar los procesos”, cerraron desde el ente persecutor.

    Más sobre:Licencias médicasmegafraudeFonasajuicioAlejandra GarcíaFiscalía Oriente

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