Fiscalía va a apelar ¿Por qué se rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín en el caso ProCultura?
El tribunal estimó que el Ministerio Público no entregó antecedentes concluyentes del concierto entre los imputados ni de que representen un peligro para la seguridad de la sociedad.
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que apelará a la resolución del juez Patricio Álvarez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que no dio lugar a la solicitud prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados en la arista del caso ProCultura que involucra al Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.
“Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia”, manifestó el psiquiatra Alberto Larraín cuando salía del Centro de Justicia, tras quedar en libertad.
Cuatro imputados quedaron en libertad
De los cinco formalizados por los que se despachó una orden de detención la semana pasada, Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quedaron solo con arraigo.
El juez desestimó que la libertad de los imputados represente un peligro para la seguridad de la sociedad, como lo planteó el ente persecutor.
Previamente, el tribunal dispuso arresto domiciliario total para Gabriel Prado.
¿Qué dijo el juez?
De acuerdo con la resolución del magistrado, el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de delitos, habría presentado antecedentes contradictorios y, además, no se habría logrado probar que los imputados mantenían ánimo y concierto para defraudar al Fisco, como había subrayado el Ministerio Público.
La Fiscalía de Antofagasta busca esclarecer el destino de 1.600 millones de pesos que fueron adjudicados a la fundación en un convenio con el GORE de Santiago para la implementación del plan Quédate, un programa de prevención del suicidio.
