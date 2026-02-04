Fiscalía va a apelar ¿Por qué se rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín en el caso ProCultura?

La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que apelará a la resolución del juez Patricio Álvarez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que no dio lugar a la solicitud prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados en la arista del caso ProCultura que involucra al Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.

“Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia”, manifestó el psiquiatra Alberto Larraín cuando salía del Centro de Justicia, tras quedar en libertad.

Cuatro imputados quedaron en libertad

De los cinco formalizados por los que se despachó una orden de detención la semana pasada, Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quedaron solo con arraigo.

El juez desestimó que la libertad de los imputados represente un peligro para la seguridad de la sociedad, como lo planteó el ente persecutor.

Previamente, el tribunal dispuso arresto domiciliario total para Gabriel Prado.

¿Qué dijo el juez?

De acuerdo con la resolución del magistrado, el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de delitos, habría presentado antecedentes contradictorios y, además, no se habría logrado probar que los imputados mantenían ánimo y concierto para defraudar al Fisco, como había subrayado el Ministerio Público.