Formalización por emisión fraudulenta de licencias médicas: fiscalía solicita prisión preventiva para los siete involucrados

Una nueva jornada se vivió en la formalización de siete personas -seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro médico- en el Octavo Juzgado de Garantía, acusados de la emisión fraudulenta de licencias médicas. En su alegato, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de todos los involucrados.

Durante la audiencia de este lunes, también realizaron sus alegatos el Consejo de Defensa del Estado y cuatro de las siete defensas.

Los imputados están siendo formalizados por los siguientes delitos: emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva en virtud del artículo 294 del Código Penal -consumado y reiterado- en calidad de autores para los dueños del centro médico.

El juez determinó que la formalización continuará este martes, a partir de las 10 horas.

La red es acusada de emitir un total de 35.978 documentos entre los años 2021 y 2024, un esquema que tiene directa relación con un informe de la Contraloría General de la República que detectó a funcionarios públicos utilizando estos permisos para viajar al extranjero o asistir a casinos.

La primera jornada se realizó el pasado viernes, donde se dio cuenta de que los médicos generaron un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331, además se señaló que de la más de 35 mil licencias emitidas, 26.559 fueron pagadas.

Además, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que compraron licencias médicas a los profesionales detenidos.