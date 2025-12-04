“Fuera del mercado y sin trazabilidad”: la hawala, el sistema financiero informal en que operaba la mafia china de Meiggs

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, y el fiscal Alfredo Cerri, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, dieron cuenta de los resultados del operativo “Muralla Oriental”.

El despliegue del Ministerio Público en coordinación con la PDI permitió desbaratar una organización integrada por ciudadanos chinos y chilenos que tenía el barrio Meiggs como centro de operaciones delictivas, encubiertas a través del comercio regular establecido en el lugar.

Durante el operativo se intervinieron cerca de 60 inmuebles y se detuvo a más de 25 personas, entre ellos un carabinero que fue dado de baja, incautándose más de 600 millones de pesos en dinero en efectivo, así como drogas, armas y munición.

Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos colaboraron con la indagatoria.

En un diálogo con la prensa en el cuartel de la PDI de Santiago, en calle en General Mackenna, la mañana de este jueves, las autoridades explicaron que los detalles de la indagatoria serán dados a conocer en la audiencia de formalización de los detenidos este viernes.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La indagatoria consideró una serie de hechos delictivos que se venían concretando en el sector y que pudieron ser vinculados.

“Los delitos que parecieran estar aislados formaban parte de una misma estructura”, señaló el ministro Cordero.

En ese sentido, la autoridad resaltó el “trabajo interdisciplinario” que permitió concretar el operativo y lograr las detenciones.

La hawala

De acuerdo a la investigación, la banda hizo uso de un sistema financiero informal conocido como la hawala para manejar el dinero proveniente de sus operaciones criminales.

El director de la PDI explicó que corresponde a “una forma bastante antigua de mover dinero, aunque en realidad son flujos que no se mueven, es como por compensación”.

“Se reciben o se administran montos en un lugar que deben ser, entre comillas, canjeados en otro lado, y tengo otra contraparte en otro lado que ella hace el canje, y no hay flujo, no hay traspaso de dinero, solamente hay compensaciones”, expuso.

La autoridad precisó que por eso “es tan difícil de pesquisar”.

“Es un pago de derechos establecidos en cada punto de recepción y canje. Opera fuera del mercado, sin trazabilidad y sin desplazamiento de los montos”, apuntó.

Carabinero daba datos

El fiscal Cerri, por su parte, precisó que el carabinero fue detenido por “entregar información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración”.

Cerri también expuso que hay delitos de secuestros que se relacionan a la forma de operar de esta banda.

“Se realizan por las organizaciones criminales para efecto de controlar ciertos mercados. En el entendido que las organizaciones para obtener beneficio económico en su giro necesitan que las personas que realizan la actividad económica les tributen. Entonces, ¿Cómo los fuerzan a eso? Por medio primero de extorsión y posteriormente por secuestro. En ese contexto es que se circunscriben los secuestros que fueron investigados en esta causa", indicó.