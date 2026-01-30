Futuro ministro Poduje en Lirquén, ante sistema frontal: “Faltan viviendas de emergencia”

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, estuvo en la población Gabriela Mistral de Lirquén, Penco, la mañana de este viernes, cuando partían las lluvias y tormentas eléctricas que pronosticaron para la región del Biobío, causando preocupación por las familias que permanecen sin hogar por los incendios forestales.

“Nosotros asumimos el 11 de marzo. Al Presidente Boric le toca la emergencia, al Presidente Kast le va a tomar la reconstrucción y lo que el Presidente Kast me pidió es que viniera a terreno. Ya llevo tres días hablando con los alcaldes, con el gobernador (Sergio) Giacaman, para ver la situación en que estamos y poder tener una idea más precisa de cuál es el nivel de daño”, explicó Poduje en diálogo con 24 Horas de TVN.

El arquitecto sostuvo que, a su juicio, en esta fase se están evidenciando carencias en la respuesta del Estado.

“Faltan viviendas de emergencia, faltan sacos de arena, faltan baños químicos y lo que estamos tratando de hacer es transmitir esa información a las autoridades competentes para que puedan llegar a esas viviendas de emergencia y la gente no pase la lluvia en carpa como lo estamos viendo ahora", advirtió.

Los árboles

Consultado respecto a sus declaraciones en el seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Poduje ahondó en la importancia de priorizar la protección de los habitantes de las ciudades, por sobre la conservación de especies arbóreas.

“El Gran Concepción está rodeado de árboles, de bosques, y lo que nos ha pasado otras veces es que esos bosques entran a la zona urbana. Entonces yo, para proteger a las familias, que vamos a hacer la construcción, vamos a cortar esos árboles, porque suponen un riesgo. Y además vamos a construir viviendas que tengan una resistencia mayor y con rutas de escape y todo eso. Entonces lo que yo decía es que nosotros no podemos dejar de cortar árboles para no, digamos, dejar de cortar árboles porque alguien se pueda oponer desde el punto de vista ecológico si es que ponga en riesgo la vida de las familias.

“Acá tenemos un incendio devastador, tenemos fallecidos, entonces nosotros vamos a hacer los cortafuegos y si aparece una persona, que le conste que hay un valor ecológico en un pino, en un eucalipto, en el árbol que sea, nosotros tenemos la facultad del estado de emergencia para poder proceder a salvar la vida de las personas, que es la prioridad”, agregó.