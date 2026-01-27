SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gajardo dice esperar que proyecto que modifica sistema de nombramiento de jueces se “transforme en ley lo antes posible”

    "Es una reforma muy necesaria, muy anhelada al sistema de justicia", señaló el titular de Justicia tras la aprobación de la nominación de Jorge Zepeda como ministro de la Suprema.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras la aprobación unánime en el Senado de la nominación de Jorge Zepeda como ministro de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, valoró el respaldo de los legisladores y resaltó la carrera del magistrado.

    “Es un juez que junto con contar con una trayectoria impecable, intachable, un juez de carrera, es un juez que integró la quina que propuso la Corte Suprema al Presidente de la República por derecho propio”, explicó.

    En esa línea, manifestó que al proponer su nominación, el Presidente Gabriel Boric “está premiando la experiencia”.

    “Tiene una trayectoria de 42 años en la magistratura absolutamente intachable, una persona que ha tenido las más altas calificaciones que además permanentemente era propuesto por la Corte Suprema para integrar la Corte Suprema como ministro suplente, así que su trayectoria, sus calificaciones, su conducta, además el hecho de que no haya tenido medidas disciplinarias da cuenta de que se está escogiendo una persona que va a fortalecer el Poder Judicial, que va a fortalecer a la Corte Suprema y que va a permitir que esta magistratura tenga la confianza en la ciudadanía que corresponde", aseguró.

    Considerando que el Congreso entrará en receso durante febrero y el cambio de mando se realiza el 11 de marzo, la nominación de Zepeda vendría a ser la última durante el actual gobierno.

    Gajardo no descartó la posibilidad de que el Ejecutivo proponga al Senado otro nombre antes del fin del mandato del Presidente Gabriel Boric, en caso de que la Corte Suprema defina las quinas respecto a los tres cupos vigentes en el máximo tribunal.

    El único concurso abierto corresponde a la vacante por la expulsión de Sergio Muñoz.

    “Como gobierno no tenemos ningún nombramiento pendiente ya que necesitamos primero que la Corte Suprema elabore la quina respectiva. Hay vacantes en la Corte Suprema, pero no se han elaborado las quinas y estaremos atentos de las quinas que se elaboren en este mes que queda y vamos a ver si es posible realizar algún último nombramiento en el mes de marzo”, señaló el ministro Gajardo.

    En esa línea, la autoridad dijo que deben “esperar” a si el Poder Judicial elabora alguna quina de aquí a lo que resta de gobierno.

    Sobre la nominación de Zepeda, en tanto, insistió en que la decisión del gobierno fue que al seleccionar entre las cinco alternativas de candidatos sugeridas por el Poder Judicial, no existiera espacio para dudar de que estaban “nombrando a la persona que tuviera la trayectoria más intachable, la trayectoria más consolidada, la mayor experiencia y además el camino recorrido que permitiera darle confianza a todos los ciudadanos de que la persona estaba ahí por sus méritos y no por otras circunstancias”.

    Asimismo, se refirió al avance de la iniciativa que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, presentado en octubre de 2024.

    “El proyecto que ha presentado este gobierno en octubre del año antepasado ya está en su última etapa de tramitación. Nosotros esperamos que ese proyecto se transforme en ley lo antes posible porque es una reforma muy necesaria, muy anhelada al sistema de justicia y en ese sentido tenemos que ver cómo calzan los tiempos”, apuntó.

    A mediados de diciembre, la Cámara Alta, también en una decisión unánime aprobó en general la reforma constitucional.

