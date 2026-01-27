SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gendarmería aclara criterios para reclusión de Ángela Vivanco en sección segmentada de cárcel de San Joaquín

    La exministra de la Corte Suprema, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la llamada “trama bielorrusa”, es la única residente del nuevo anexo VIP del penal.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Santiago, 26 de Enero 2026. Audiencia de control de detencion de la ex ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin / ATON CHILE

    Esta jornada se conoció que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la llamada “trama bielorrusa”, fue traladada a nuevo anexo VIP habilitado en dependencias de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, que cuenta con piezas y baños que se encuentran totalmente aislados del resto de las dependencias del penal.

    Y como informó La Tercera, fue hace meses que desde el Ministerio de Justicia se coordinó con Gendarmería la habilitación de una zona donde pudiesen ingresar a cumplir prisión preventiva mujeres imputadas por delitos económicos, de corrupción o de alta connotación, como lo es el anexo penitenciario Capitán Yáber, que es únicamente para hombres. Hasta el arribo de Vivanco, ningún otra reclusa habitaba ese sector del recinto.

    En este marco, desde Gendarmería salieron a explicar las “condiciones de reclusión para población penal femenina categorizada como de alta connotación pública”, para los cuales la institución “cuenta con protocolos internos, orientados a evaluar de manera individual cada caso (...) a objeto de determinar el ingreso y permanencia en determinados recintos o espacios dentro de los establecimientos del sistema penitenciario, que permitan el resguardo de la seguridad e integridad de las mujeres privadas de libertad, con estas características”.

    Así, explicaron que el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, “cuenta con una sección segmentada del resto de la población penal, para esos efectos”.

    Concluyen señalando que “Gendarmería de Chile reafirma su compromiso de contribuir al cumplimiento de la justicia, garantizando la seguridad y bienestar de todas las personas privadas de libertad”.

