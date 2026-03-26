General Araya valora “categórica” sentencia contra hermanos Antihuen por el triple homicidio de carabineros en Cañete: “Se les ha hecho justicia”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró este jueves el fallo del Tribunal Oral de Cañete dictó que condenó a presidio perpetuo calificado a los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi, condenados por el homicidio de tres funcionarios de Carabineros que perdieron la vida durante una emboscada en abril de 2024 en un sector rural de Cañete, en la Región del Biobío.

Esto significa que los tres hermanos van a estar tras las rejas de por vida, sin posibilidad de optar a libertad condicional hasta cumplir 40 años de prisión efectiva.

Asimismo, se sentenció a Nicolás Rivas Paillao a 17 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor colaborador de uno de los delitos de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia.

Al respecto, el general Araya calificó como “categórica” la sentencia dictada en contra de “los asesinos de los héroes de Arauco”, tras lo cual relevó el recuerdo de los uniformados abatidos: Misael Magdiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arévalo Lobo y Carlos José Cisterna Navarro.

“Hoy a los subofiociales mayores Vidal, Arévalo y Cisterna se les ha hecho justicia. Y esto das cuenta, también, del trabajo y el reconocimiento que nosotros tenemos hacia el Ministerio Público, hacia nuestro servicio especializado, a la institución completa. Y es señal de que también la justicia existe, es seria y es categórica”.

Aunque destacó que la sentencia judicial “no nos devuelve la vida de nuestros mártires”, indicó que “tenemos con esto paz y tranquilidad de un trabajo serio”.

El general Araya agregó que la institución de Carabineros continuará trabajando con fuerza, “porque el país no merece muertes como las que ocurrieron en Arauco hace dos años”.

“Siempre viven los que por la patria mueren. Y el ejemplo de Vidal, Arévalo y Cisterna será eterno, será perpetuo”, cerró el mandamás de la institución.