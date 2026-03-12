SUSCRÍBETE
    Nacional

    General director de Carabineros informa que situación médica del sargento Javier Figueroa no ha variado

    “Estamos direccionados y orientados a esclarecer el hecho y esperamos tener prontos resultados”, afirmó el jefe de la policía uniformada, Marcelo Araya.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    NICOLAS KLEIN/ATON

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió la mañana de este jueves al estado de salud del sargento segundo de la institución Javier Figueroa.

    El uniformado fue baleado en la cabeza en Puerto Varas la madrugada del 11 de marzo en el marco de una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

    El sargento se mantiene internado en el Hospital Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder y se confirmó su muerte cerebral.

    El general Araya informó que su situación médica no ha variado.

    El jefe policial destacó que en la investigación para ubicar a los responsables “hay muchas diligencias que se están desarrollando”.

    “Estamos direccionados y orientados a esclarecer el hecho y esperamos tener prontos resultados”, afirmó.

    Por otro lado, evitó hacer algún tipo de comentario sobre el procedimiento en el que el uniformado fue baleado, resaltando que contaba con los elementos de seguridad reglamentarios.

    “Siempre hay que contextualizarlo. La seguridad es una sola, los funcionarios tienen los medios, salen al servicio con todos los elementos de seguridad, las causas, las circunstancias en las cuales se produjeron, el momento, los tiempos, todo eso es parte de esta investigación”, planteó.

    La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Los Lagos, en coordinación con la Policía de Investigaciones está desarrollando la indagatoria por el hecho.

