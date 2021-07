General director de Carabineros tras primer encuentro con Fabiola Campillai: “Valoramos esta oportunidad de diálogo porque creemos que es el camino”

Este mediodía se llevó a cabo la primera reunión entre Carabineros y Fabiola Campillai luego de los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando la mujer fue víctima de un impacto de bomba lacrimógena -que la dejó ciega- mientras se dirigía a su trabajo en la comuna de San Bernardo.

En la ocasión -que fue un encuentro privado- estuvo presente el general director de la institución, Ricardo Yáñez, el esposo de Campillai, su abogada Alejandra Arriaza y el diputado Leonardo Soto (PS).

La reunión se da luego de que se conociera que la Fiscalía Occidente solicitó ampliar el plazo de investigación en contra del excapitán Patricio Maturana de Carabineros, quien se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco de la investigación por lesiones graves que causaron la ceguera de Campillai. El Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió, finalmente, fijar una audiencia para discutir la petición para el próximo 3 de septiembre.

Tras el encuentro, el general Yáñez manifestó que se trató de una cita “franca y sincera”. Además, agregó que “valoramos esta oportunidad de diálogo porque creemos que es el camino”.

Campillai, en tanto, a la salida del lugar expresó que “lo único que queremos es justicia y acá no hay apoyo (...) la verdad en este momento la vemos muy lejana. Disculpen por no poder hablar pero hay cosas que a uno le dan mucha pena y que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante, no solo por nosotros, sino que por todas las personas que han sido dañadas por este gobierno”.

Su abogada señaló, por su parte, que esperan que el sumario administrativo que se está desarrollando al interior de Carabineros termine a la brevedad. Igualmente, indicó que en la reunión no se habló de ningún tipo de compensación para la víctima y que Yáñez “dijo que empatizaba con el dolor, más no pidió disculpas”.

En esa misma línea, agregó que el máximo jefe de la policía uniformada “justificó bastante el actuar de Carabineros y no fue categórico, a nuestro juicio, en asumir una responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos por parte de su institución”. “La tardanza de esta reunión se debe a que ha existido poca colaboración por parte de la institución en esclarecer los hechos y a eso vinimos hoy, a exigir justicia”, añadió.

Quien también estuvo presente fue el diputado Soto. Luego del encuentro, el parlamentario sostuvo que “yo creo que esta reunión, desde el punto de vista simbólico, es muy importante. Yo creo que Fabiola Campillai dio un paso de grandeza, ella es la víctima y vino a una institución donde están alojados todos los que fueron sus victimarios, es una iniciativa que nació de ella en búsqueda de justicia y también es un reclamo a la propia institución que no ha hecho lo suficiente para poder entregar justicia a su causa”.