Gobernador de Arica responde a Cordero: “Si hay que pedir la presencia del Presidente es porque sus ministros no están trabajando”

Una serie de cruces entre autoridades ha traído la decisión de Perú de militarizar sus fronteras, a raíz de la delincuencia, incluyendo la de la zona norte que mantiene con Chile.

Ayer, el gobernador de Arica, Diego Paco (RN), pidió al Presidente Gabriel Boric que tome medidas en torno a la migración irregular y además, solicitó que visite la región. La misma petición hizo el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast (Republicanos).

Hoy, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero (Ind.), afirmó que las coordinaciones en el paso fronterizo de Arica se han mantenido sin alteraciones y ante el emplazamiento de estas dos figuras de la oposición sostuvo: “Los asuntos de seguridad pública interior, así como asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, uno no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública por los medios. Yo recibo instrucciones del Presidente, esas son las razones por las cuales yo estuve la semana pasada en la región”.

“Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza tienen una acción permanente, hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”, reafirmó.

Sin embargo, esta respuesta no encontró eco en el gobernador de Arica. A través de X, la autoridad regional aseveró: “Porque la seguridad no se maneja como opinión pública, es que estamos pidiendo la presencia del Pdte. Gabriel Boric”.

“Ha pasado año y medio desde su última visita. Ministro Cordero, si hay que pedir la presencia del Presidente es porque sus ministros no están haciendo el trabajo”, añadió.