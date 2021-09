Gobernador de Tarapacá emplaza a La Moneda por crisis migratoria: “No se puede ocultar la ineptitud del presidente Piñera y la incapacidad de su Gobierno”

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió al desalojo masivo de migrantes que pernoctaban en la Plaza Brasil, de Iquique, en el marco de una crisis migratoria que afecta a la macrozona norte.

Carvajal, en charla con CNN Chile, apuntó la responsabilidad de los hechos al gobierno. Acusó que él y otras autoridades no fueron informados del desalojo. “No fuimos alertados como gobierno de Tarapacá, no fue alertado el alcalde de Iquique y tampoco fue definido un lugar de reubicación para los ciudadanos migrantes en la Plaza Brasil”.

A consecuencia de ello, Carvajal detalló que los migrantes continúan deambulando en la zona. “Las 100 familias en la Plaza brasil, hoy día estaban deambulando en distinto espacios públicos; están reubicándose con amigos, cercanos, con los cuales están yendo a alojar nuevamente con carpas a las playas de Iquique y otros están movilizándose a tomas de Alto Hospicio”.

“Pasamos de tener un lugar con 100 carpas y 100 familias, a tener cinco lugares con 20 carpas y 20 familias, eso fue lo que el Gobierno hizo”, agregó.

“No se puede ocultar la ineptitud del presidente Piñera”

El gobernador Carvajal, insistió que lo ocurrido deriva de una crisis arrastrada desde hace más de un año. “Esto tiene un origen y es la invitación que hace el presidente de la República [en Cúcuta], en un contexto en que quería instalarse internacionalmente como una persona que generaba asilos”.

“Cuando conversas con venezolanos, te dicen que eso [el asilo] es lo que vienen a buscar -señaló Carvajal-. Eso tiene su origen en decirles que iba a ver visa de responsabilidad democrática, poderles decir que iba a haber asilo ¿y qué se les entregó? se les entregó espacios publicas, condiciones inhumas y nos entregó una de las situaciones más complejas para resolver”.

Por ello, agregó que la situación ha significado daños colaterales. “Una población aymará que se ha visto expuesta a delitos, este transitar que viene a la RM (...) esto es un problema nacional porque la gran mayoría viene a la RM”.

“No se puede ocultar la ineptitud del presidente Piñera y la incapacidad de su Gobierno -agregó-. El único desalojado debe ser el presidente de su Gobierno, y desalojado porque no fue capaz de intervenir seriamente en esta situación que tiene confrontado a vecinos nuestros con inmigrantes”.

Incluso, detalló que en algún momento se reunió con el mandatario: “Tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente, le mostré antecedentes (...) y su reacción fue minimizar los hechos”.

Respecto a la marcha contra la inmigración ilegal, convocada para esta jornada en Iquique, el gobernador Carvajal señaló: “Tenemos marchas convocada por gente que se confunde, porque nuestra región tiene historia espectacular de integración, pero confunden a la ciudadanía”.

Carvajal confirmó la presentación de un recurso de protección contra el presidente. “Interpusimos un recurso de protección por su omisión, por su responsabilidad como jefe de estado, al ministro de defensa, al subsecretario Galli y al encargado de políticas migratorias de este país, necesitamos que este gobierno se de cuenta que le falta una estrategia migratoria”.

Respecto a dicho recurso, ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado aseguró: “Desconozco cuál es el fondo de la presentación que ha hecho”. Además, defendió las expulsiones que se han desarrollado en la zona, aunque matizó: “Obviamente, las expulsiones no son la única salida a este tema”.

Alcalde de Iquique: “El problema de fondo no se resuelve, que es el descontrol de la frontera”

El alcalde Iquique, Mauricio Soria, también se refirió al tema migratorio esta mañana en conversación con Meganoticias y acusó que no se ha resuelto el “problema de fondo”, que a su juicio es “el descontrol de la frontera”.

“Las determinaciones no se han tomado como corresponde. Esto no es de ahora, el foco de atención lo tenemos en la frontera, donde hay un descontrol total, donde pasan más de 200 a 300 personas diarias, que el país no ha sido capaz de controlar”.

A esto añadió que “tampoco el Gobierno ha convocado al Estado, nos ha convocado a todos a ver cómo resolvemos el problema, cómo podemos ayudar. Porque ellos son los que tienen que convocar; son temas de extranjería y temas de seguridad del Estado, que no están radicados en las municipalidades. Así como Javier García (alcalde de Colchane) ayuda, nosotros aquí en Iquique también ayudamos, obviamente aquí hay una crisis humanitaria”.

En la misma instancia, el jefe comunal de Colchane afirmó que “los únicos que han sufrido producto de la militarización desde el mes de febrero en la frontera son los colchaninos, sobre todo los adultos mayores que sufren hostigamientos constantes de parte del Ejército, no preparado en cosmovisión aimara”.

“Realizan controles rutinarios a los pobladores y no así a los migrantes que ingresan como ‘Pedro por su casa’, sin control de identidad, y son un 20% los únicos que pasan por el trámite de autodenuncia y son derivados al Consultorio de Colchane. El resto pasa con dirección a Iquique”, aseveró García.